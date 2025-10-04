en dazn
La indignación de Comesaña con el arbitraje de Cuadra Fernández: "Si es difícil ganar en el Bernabéu, con este tipo de cosas es más complicado"
El capitán del Villarreal mostró su descontento a la conclusión del Real Madrid - Villarreal por el penalti que señaló el colegiado y la expulsión a Mouriño.
Javier Pastor
Santi Comesaña, capitán del Villarreal, mostró su descontento con el arbitraje de Cuadra Fernández a la conclusión del partido que su equipo perdió contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en los micrófonos de DAZN.
"Tuvieron alguna ocasión durante el partido, pero vino el penalti. Es una jugada que para mí tiene que ser algo más para pitarla porque, obviamente, nos hace muchísimo daño cuando estamos metidos en el partido con el 1-0 y solo hay que ver cómo se tira Vinicius. Es que se tira con los dos pies", explicaba el futbolista del 'Submarino Amarillo'.
Y agregaba: "No sé qué decir... igual que la expulsión, que llega en una jugada intrascendente en la banda a la que Rafa Marín llegaba para cortar el balón".
Para finalizar, Comesaña también se mostró indignado. "Si es difícil ganar en el Bernabéu, con este tipo de cosas al final es mucho más complicado", concluyó.
