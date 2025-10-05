El guiño de Mbappé a Vinicius tras su doblete al Villarreal: "Siempre en tu barco"

Vinicius volvió a brillar. El jugador del Real Madrid se lució ante el Villarreal, donde marcó dos goles uno de ellos de penalti provocado por él mismo. Además, forzó la segunda amarilla a Mouriño, en una acción muy polémica.

En cuanto al penalti, Xabi Aloso explicó que es Mbappé el encargado de tirar desde los once metros, aunque esta vez se habían puesto de acuerdo entre los jugadores para que fuera Vinicius el encargado de tirar la pena máxima.

captura de pantalla El mensaje de Mbappé a Viniciud

Además, el técnico tolosarra aseguró que "Vini ha hecho muy buen partido. Ha tenido una actuación decisiva, no solo por el primer gol, por el desequilibrio de la primera parte. Estoy muy contento con él, me gusta verle reír y disfrutar. Ha estado cerca de redondear el partido con un hat-trick. Contento por él porque necesitamos a todos y queríamos acabar este ciclo con la victoria de hoy".

Lo que está claro es que Vinicius volvió a su mejor versión y que Mbappé es muy fan del brasileño. De hecho, publicló una foto a en su Instagram acompañada de un bonito mensaje: "Siempre en tu barco". Un texto junto a dos estrellas.