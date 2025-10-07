La crítica Kroos con aviso incluido al juego del Barcelona: "Le va a pasar en Champions league"

El Barcelona está pasando por unos momentos complicados después de perder en Champions contra el PSG en los últimos y después de ser goleado por el Sevilla en la última jornada de liga. Tras estos resultados, Toni Kroos, ex jugador del Real Madrid, habló de la situación del Barça y de su juego, en el podcast 'Einfach mal Luppen' que presenta junto a su hermano Felix.

El alemán reconoció que "el Barcelona tiene uno de los estilos de juego más atractivos de Europa... el más atractivo de Europa", pero no iba a ser todo bueno, porque también explicó cuáles son los problemas que tiene el juego de Hansi Flick. Un juego que durante la temporada pasada le dio los tres títulos nacionales y con el que llegaron a semifinales de la Champions.

"El Barcelona asumen tantos riesgos... En un mal día de Pedri, Lamine Yamal o Raphinha, cualquier equipo les puede hacer daño y los puede eliminar de la Champions League", subrayó el ex jugador del Real Madrid, en declaraciones que traduce y reproduce el programa 'El Chiringuito'.

Además, recordó que esos riesgos ya les pasaron factura contra el Milan en Champions: "Este año, ya sea en octavos, en cuartos, en semifinales o en la final en algún momento se toparán con un rival así. Le va a pasar en Champions league". Eso sí, "en la Liga no creo porque son muy dominantes".

efe Toni Kroos en una imagen con el Real Madrid

También expresó que donde más lo van a notar va a ser en los minutos finales "sobre todo a partir del minuto 75 notas que todos están más cansados y no cambian a otro estilo de cerrar espacios. Si estás cansado y no cambias el estilo de juego se hace muy evidente lo expuesto que estás".