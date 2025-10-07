en un pódcast
La crítica Kroos con aviso incluido al juego del Barcelona: "Le va a pasar en Champions league"
El ex jugador del Real Madrid habló en su podcast 'Einfach mal Luppen' del juego del Barcelona y de los peligros que toma.
El Barcelona está pasando por unos momentos complicados después de perder en Champions contra el PSG en los últimos y después de ser goleado por el Sevilla en la última jornada de liga. Tras estos resultados, Toni Kroos, ex jugador del Real Madrid, habló de la situación del Barça y de su juego, en el podcast 'Einfach mal Luppen' que presenta junto a su hermano Felix.
El alemán reconoció que "el Barcelona tiene uno de los estilos de juego más atractivos de Europa... el más atractivo de Europa", pero no iba a ser todo bueno, porque también explicó cuáles son los problemas que tiene el juego de Hansi Flick. Un juego que durante la temporada pasada le dio los tres títulos nacionales y con el que llegaron a semifinales de la Champions.
"El Barcelona asumen tantos riesgos... En un mal día de Pedri, Lamine Yamal o Raphinha, cualquier equipo les puede hacer daño y los puede eliminar de la Champions League", subrayó el ex jugador del Real Madrid, en declaraciones que traduce y reproduce el programa 'El Chiringuito'.
Además, recordó que esos riesgos ya les pasaron factura contra el Milan en Champions: "Este año, ya sea en octavos, en cuartos, en semifinales o en la final en algún momento se toparán con un rival así. Le va a pasar en Champions league". Eso sí, "en la Liga no creo porque son muy dominantes".
También expresó que donde más lo van a notar va a ser en los minutos finales "sobre todo a partir del minuto 75 notas que todos están más cansados y no cambian a otro estilo de cerrar espacios. Si estás cansado y no cambias el estilo de juego se hace muy evidente lo expuesto que estás".