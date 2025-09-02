Fermín: "Mi prioridad siempre ha sido el Barça"

Fermín continuará en el Barcelona pese a todo lo que se ha hablado durante el último mes. El canterano azulgrana confirmó en una entrevista para Mundo Deportivo que él siempre ha querido quedarse, pese a la oferta del Chelsea: "Al final, siempre mi prioridad ha sido estar en el Barça. Llegué con 12 años, era mi sueño estar aquí, poder llegar al primer equipo. Siempre es un halago que haya interés de otros clubs, pero la verdad es que siempre tuve la idea de seguir en el Barça y poder triunfar aquí".

EFE Fermín celebra uno de sus dos goles contra el Como en el Gamper.

Hasta el último momento del cierre del mercado, este lunes, se especuló con que Fermín podía acabar aceptando la oferta de la Premier League por los pocos minutos que le había dado Hansi Flick en las tres primeras jornadas de Liga, pero el técnico alemán manifestó públicamente su deseo de que el jugador continuara en el club: "Ha sido muy importante, porque yo siempre he luchado para estar aquí, para jugar en el Barça. Mi idea es seguir aquí. Ya sabes que en el fútbol nunca se sabe y hay cosas que no dependen de uno, pero mi prioridad siempre ha sido seguir en el Barça Desde que llegué al primer equipo me he sentido muy querido por los culés. Es de agradecer que para ellos sea un jugador importante para el Barça".