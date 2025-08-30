Flick: "Fermín está en su salsa en el Barça, estoy convencido de que se va a quedar"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, está "convencido" de que el centrocampista Fermín López se va a quedar finalmente en el club pese a la oferta que parece tener del Chelsea FC inglés y aseguró que el andaluz "está en su salsa" en el club y en un equipo donde "la temporada pasada demostró muchas veces lo importante que es", mientras que, por otro lado, augura un partido "duro" este domingo en Vallecas, restando importancia a cómo esté el terreno de juego que "afecta a los dos".

"De momento está aquí. Yo he hablado con él, claro, y estoy convencido de que se va a quedar, pero al final no sé qué pasará. Estaré contento cuando se cierre el mercado de fichajes", señaló Flick. El alemán advirtió que lo que haya hablado con el andaluz "es algo que queda" en la esfera privada. "A veces los jugadores piensan otras cosas o también su entorno. Hay mucha gente que quizás sepan más de lo que nosotros sabemos, pero al final es todo un negocio y lo que tengo que hacer es centrarme en mi equipo", remarcó.

EFE Fermín celebra uno de sus dos goles contra el Como en el Gamper.

Por ello, insistió que está "contento de que Fermín juegue para el Barça". "Es una pieza muy importante para nosotros y la temporada pasada demostró muchas veces lo importante que es y su estilo de juego es distinto del de otros futbolistas, así que nos puede ayudar mucho", recordó el preparador blaugrana.

En este sentido, Flick detalló que el internacional "es un jugador que es agresivo en el campo, con y sin pelota". "También cuando entra entre la última línea, ahí nos ayuda mucho a crear espacios, pero también es un gran jugador, marcando, dando la última asistencia, creando grandes oportunidades", indicó. "Cuando está en el campo y está en buen estado de ánimo, lo hace genial, y eso se ve. Y además se ve que vive el Barça, que le gusta el Barça, y yo creo que está en su salsa en el Barça, que está bien aquí", añadió el técnico alemán.

EFE Fermín López se entrena este sábado 30 de agosto a las órdenes de Flick.

Además, desconoce cual es la opinión del club y si este está dispuesto a aceptar una oferta por Fermín López. "No lo sé. Yo siempre me centro en lo que atañe al equipo, y no me preocupan los temas financieros. Mi trabajo es centrarme en el equipo", subrayó. "Todo el mundo sabe que me encantaría quedarme con todos los jugadores que están en el Barça porque siempre pienso que a todos les gusta mucho jugar para este fantástico club también. El resto son otras cosas que podéis preguntar quizás a otra gente", subrayó, dejando claro que tampoco puede "cambiar" si el centrocampista se marchase a un rival directo como el Chelsea inglés. "Ese tipo de cosas no me preocupan", aseveró.

El entrenador del Barça quiere "se quede" un jugador, cuyo estado de ánimo ha ido cambiando. "A principios de semana, quizás, era distinto de los últimos días, de las últimas semanas. El viernes y hoy sábado, que nos centramos más, le he visto normal, entrenando normal. Para mí está en una buena situación", puntualizó.

Flick también resaltó que no tiene "en sus manos" decidir qué el mercado de fichajes se cierre antes de que comiencen las temporada. "Sólo quedan dos días, sí que ya vemos la línea de meta, y mejor así. Cuando sigues el mercado de fichajes, es una locura, y nunca sabes lo que va a pasar", expresó, confirmando también que deben "esperar" para inscribir al delantero sueco Roony Bardghji y al portero polaco Wojciech Szczesny.

RESTA IMPORTANCIA AL ESTADO DEL CAMPO DEL RAYO: "AFECTA A LOS DOS"

En lo deportivo, Flick ve "importante empezar con seis puntos" y comparó este inicio con el del año pasado en el que sus rivales "querían adaptarse a la filosofía" que planteaba su Barça. "También vemos que lo están haciendo esta temporada y nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Cada partido es distinto porque cada equipo de la Liga tiene su propia idea de cómo quieren jugar y a veces no es sencillo preparar al equipo como debemos, pero creo que lo estamos haciendo bien", admitió.

EFE El delantero polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski y Lamine Yamal, junto a sus compañeros

Este domingo se medirán en Vallecas a un Rayo Vallecano que la pasada temporada "hizo un gran trabajo". "Saben cómo quieren jugar e Íñigo (Pérez, entrenador) lo hace muy bien. Están muy orientados también a cada hombre, cómo puede jugar, tanto en ataque como en defensa, así que será un partido duro. Son un gran rival y van a hacer un gran trabajo", detalló.

Finalmente, el entrenador alemán fue preguntado por el sorteo de la fase de liga de la Champions, una competición que es "la mejor" que disputan y que tienen "el objetivo de ganarla". "Lo vi (el sorteo) con Markus, mi asistente, y es divertido porque te eligen, le dan al botón y ves lo que pasa. Es interesante", declaró con una sonrisa.

"Estamos contentos con el grupo que tenemos, tenemos unos partidos fabulosos por delante. Va a ser distinto, pero estamos contentos de poder jugar esta Champions. La temporada pasada creo que hicimos una gran semifinal y que merecimos un poco más. Esta temporada va a ser lo mismo, habrá que esforzarse mucho y no va a ser fácil, pero lo intentaremos", sentenció.