Fermín se queda en el Barcelona

El Barcelona respira tranquilo después de que finalmente el culebrón Fermín López se haya resuelto a su favor. El joven canterano onubense ha preferido seguir en casa y ha rechazado marcharse al Chelsea, que le tentó, y mucho, en este cierre de mercado. Buenas noticias para un Hansi Flick que el sábado en rueda de prensa repitió por activa y por pasiva que no quería perder al jugador y que llamó al futbolista esta semana.

Fuentes del entorno de Fermín le han confirmado a Deportes COPE su continuidad. Nunca dijo lo contrario, pero es cierto que el jugador ha tenido dudas esta semana. El Chelsea le triplicaba el sueldo y parte de su entorno le vendía que era una buena opción deportiva. Los ingleses han apretado hasta el último momento, pero Fermín ha querido triunfar en el club de su vida con el que tiene contrato hasta 2029.

El que si podría salir del Barcelona en las últimas horas de mercado es el lateral derecho Héctor Fort. Su marcha al Mallorca depende de que los baleares consigan sacar a Pablo Maffeo.