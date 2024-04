Fede Valverde y su reflexión sobre por qué no lanzó en la tanda de penaltis frente al City: "El ego"

Más allá de las habituales reflexiones previas a un partido de fútbol, Fede Valverde, centrocampista internacional uruguayo del Real Madrid, explicó la razón por la que, siendo uno de los lanzadores elegidos por el cuerpo técnico para chutar en la tanda de penaltis del Etihad ante el Manchester City, pidió no hacerlo, "dejando de lado el orgullo y el ego".



"Esa noche lo estuve hablando y me acosté con el remordimiento de tener la oportunidad de dejar esa huella en la historia del Real Madrid, pasar a semis con un aporte mío en penaltis que se me dan bien, pero al final disfruté mucho de habernos clasificado", reflexionó en la sala de prensa del Allianz Arena, y reconoció las vueltas que le dio en su cabeza a ese momento.

Valverde explica porqué decidió no tirar en la tanda de penaltis contra el City.



?? "Fue un sabor amargo, a veces toca dejar de lado ese ego y asumir que no estás tan preparado como creías".



Valverde se sintió exhausto tras su gran desgaste físico en el partido y la prórroga, falto de confianza para lanzar un penalti clave para seguir en la Liga de Campeones. Situó el bien del equipo por encima del propio.



"Me gusta clasificar como sea, disfruto ganando y fue ese sabor amargo que a veces uno tiene que dejar de lado el orgullo, ese ego, y ver que no está tan preparado como creía", confesó.



"El cansancio, la fatiga, me jugó una mala pasada en ese momento y opté por decir al cuerpo técnico que no estaba preparado para lanzar el penal. Espero que en el futuro mi cabeza esté fuerte para poder lanzar y no pasar por lo mismo", añadió.