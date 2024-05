Valverde: "Los dos porteros que tenemos son muy buenos"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, reconoció que a su equipo le faltó “intensidad” en el duelo ante el RC Celta, que explotó su “necesidad” de sumar puntos para remontar en el segundo tiempo.

El descenso

“Ellos se estaban jugando mucho más. En el primer tiempo lo teníamos más o menos controlado, pero en el segundo se nos han echado muy arriba. Hemos intentado aguantar, pero no hemos tenido respuesta y al final cuando no tienes respuesta la necesidad siempre hace que la balanza se incline hacia un lado”, indicó.

Intensidad

“Nos faltó intensidad, y cuando nos falta intensidad somos un equipo que tenemos otras dificultades”, agregó el preparador vasco, que defendió su decisión de retirar del campo a Unai Núñez en el minuto 61.

La portería

“Los dos porteros que tenemos son muy buenos, uno lucha por ser el menos goleado en Primera y otro ha ganando la Copa y no hay problemas en utilizar a los dos. No me voy a meter con las elecciones de los demás. Lo mismo puedo cambiar al delantero centro que cambiar al portero”, explicó.

Renovación

Valverde también mostró su deseo de que Álex Berenguer, autor del gol de su equipo en Vigo, amplíe su contrato: “Es un jugador que siempre que sale es un revulsivo. Si no sale de entrada, responde y en el Athletic no estamos sobrados de jugadores. El año que viene hay tres competiciones y hay que tirar de jugadores”