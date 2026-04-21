La F1 aprueba cambios en el reglamento de 2026 que entrarán en vigor en Miami

La FIA, la Fórmula 1 y los principales actores del campeonato han acordado una serie de modificaciones al reglamento técnico y deportivo de la temporada 2026, que entrarán en vigor de forma progresiva a partir del Gran Premio de Miami. Estos cambios surgen tras consultas con equipos, fabricantes y pilotos, y se basan en datos recogidos en las primeras carreras del año en Australia, China y Japón.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la gestión de la energía en los monoplazas híbridos, que a partir de 2026 tendrán una distribución del 50% entre propulsión eléctrica y combustión. Esta configuración ha generado críticas de pilotos como Max Verstappen, debido a la complejidad añadida en la conducción, especialmente en clasificación, donde deben optimizar el uso de la batería y activar un sistema de “boost” para adelantar o mejorar tiempos.

En clasificación, se reducirá la recarga máxima de energía de 8 MJ a 7 MJ. El objetivo es evitar una recolección excesiva de energía y favorecer una conducción más constante a máxima velocidad. Además, la potencia del “superboost” se incrementará hasta 350 kW, lo que reduce los tiempos de recarga y la carga de gestión energética para los pilotos. También se ampliará de ocho a doce el número de carreras en las que podrán aplicarse límites alternativos de energía.

Accidente de Bearman durante el GP de Japón de Fórmula 1

En carrera, el sistema de impulso (“Boost”) quedará limitado a +150 kW, o al nivel disponible del coche si este es superior. El MGU-K mantendrá una potencia de 350 kW en zonas de aceleración clave, pero se reducirá a 250 kW en el resto del circuito, con el fin de evitar diferencias excesivas de velocidad y mantener las oportunidades de adelantamiento sin comprometer la seguridad.

En cuanto a las salidas, se introducirá un sistema de detección de arranques con baja potencia que activará automáticamente el MGU-K si detecta aceleraciones anómalamente lentas, evitando ventajas deportivas injustas. También se incorporará un sistema de luces intermitentes para advertir a los pilotos que vienen detrás en estas situaciones.

EFE Imagen del GP de Japón de Fórmula 1

En condiciones de lluvia, se aumentará la temperatura de las mantas de neumáticos intermedios para mejorar el agarre inicial. Además, se reducirá el despliegue máximo del ERS para mejorar el control del coche en superficies con poca adherencia, y se simplificarán las señales luminosas traseras para mejorar la visibilidad.