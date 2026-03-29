La FIA reacciona a las críticas de los pilotos después del accidente de Bearman en Japón

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha emitido un comunicado oficial confirmando que el nuevo reglamento técnico de 2026 entrará en una fase de revisión crítica durante el próximo mes de abril. Tras el inicio de la temporada, el organismo rector busca optimizar el rendimiento de los monoplazas basándose en datos reales obtenidos en pista.

El comunicado se ha hecho público tras el accidente de Oliver Bearman en el GP de Japón de este domingo, y tras las críticas de numerosos pilotos a la nueva Fórmula 1, entre ellas, las críticas de Carlos Sainz.

Bearman chocó contra las protecciones tras perder el control del Haas en la curva 'Spoon' cuando lo intentaba rebasar el argentino Franco Colapinto (Alpine), lo que provocó la crítica al nuevo reglamento -que, con el nuevo sistema de ahorro de energía y el botón de adelantamientos causa situaciones que, como ésta, pueden resultar peligrosas- de Sainz; que apeló a la búsqueda de una solución entre la FIA (Federación Internacional del Automóvil), la FOM -responsable de la categoría reina- y los equipos para evitar que se repitan este tipo de accidentes.

"Llevamos tiempo avisando a la FIA y a la FOM de que un accidente así podía pasar, era una cuestión de tiempo. Hay que encontrar una solución", declaró, al canal de televisión Dazn, Sainz, de 31 años, que afronta su duodécima temporada -la segunda en Williams- en la Fórmula Uno, en la que cuenta cuatro victorias y 29 podios, dos de ellos el año pasado.