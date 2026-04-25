Jerez le sabe a pole a Marc Márquez

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha conseguido este sábado la 'pole' en MotoGP al encabezar la clasificación de la Q2 en el Gran Premio de España de Motociclismo, que se disputa en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Márquez logró la vuelta rápida a falta de un minuto para la finalización de la sesión de clasificación definitiva, con un tiempo de 1.48.087.

El vigente campeón del mundo fue frío encima de la moto, sorteando con habilidad la dificultad añadida de una pista mojada por la lluvia caída en las horas previas y viendo, mientras rodaba con precisión, las caídas de algunos de sus principales adversarios. De hecho, la Q2 comenzó más tarde de la hora prevista porque los miembros de la dirección de carrera estuvieron examinando la pista, que había quedado sucia en alguna zona por escapes de aceite en la Q1 anterior.

Márquez superó al francés Johann Zarco (LCR Honda), que hizo valer su buen ritmo al venir de disputar anteriormente la Q1, rodaje previo que le hizo superar en la pista jerezana a otros pilotos que el viernes estuvieron en los primeros puestos de los ensayos al contrario que el galo, que este sábado fue segundo con 1.48.22. Los italianos Fabio Di Giannantonio (Ducati) y Marco Bezzecchi (Aprilia), líder del Mundial, fueron tercero y cuarto, respectivamente.

Quien no pudo colarse en las primeras posiciones fue Álex Márquez (Ducati), que el viernes había realizado el mejor tiempo en la práctica y que se fue al suelo cuando buscaba tiempo de pole. El actual subcampeón del mundo acabó quinto con un tiempo de 1.49.14 y no estará en la primera fila de la parrilla de salida, después de besar el suelo al entrar en la curva Ángel Nieto.

La pista mojada también fue severa con las aspiraciones del actual segundo clasificado en el Mundial, el madrileño Jorge Martín (Aprilia), que también sufrió una caída y saldrá séptimo. Justo por detrás del murciano Pedro Acosta (KTM), tercero en la clasificación general y sexto en la Q2, en la que entró procedente de la repesca de la Q1. Es destacable también la novena plaza de Raúl Fernández (Aprilia) en un cupo de españoles que cierra Fermín Aldeguer (Ducati), duodécimo y lastrado también por la primera caída de la sesión.