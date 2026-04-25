Manolo Lama señala el calvario que le espera a Arbeloa hasta final de temporada: "Carvajal, Ceballos, el Barça, los jóvenes..."

Manolo Lama habla del mes de competición que le queda al Real Madrid y lo que le espera a Arbeloa.

El Real Madrid sufrió un nuevo tropiezo este viernes ante el Betis. Los de Arbeloa no pasaron del empate en La Cartuja (1-1) y pueden quedarse a 11 puntos del Barcelona si estos ganan en Getafe este sábado. Quedan cinco partidos hasta que el 24 de mayo finalice la temporada para el conjunto blanco. Un mes que no será fácil y en el que Arbeloa tendrá que lidiar con varios problemas que Manolo Lama enumeraba en sus redes sociales.

el barça

Aún les queda jugar en el Camp Nou, un partido en el que los azulgranas podrían coronarse campeones. El madridismo no quiere vivir esa humillación como tampoco la posibilidad de tener que hacer pasillo al eterno rival. Le ganaron en el Bernabéu, pero perdieron la Supercopa. No ha sido el mejor Barça, pero con eso les ha valido.

Captura El Barça hace el pasillo al Real Madrid en la final de Copa de la pasada campaña.

el título

Los sueños de coronarse campeones pasaban por ganar en La Cartuja y un posible tropiezo del Barcelona en Getafe. Con el empate la ilusión que aún tenía la afición se ha desmoronado. Será una temporada sin títulos, de nuevo, y el Real Madrid no puede permitirse eso. LaLiga será para un Barça que no ha dado sensaciones de dominio como la pasada campaña. Y que incluso puede coronarse campeón el próximo fin de semana.

carvajal

El capitán necesita jugar para ir al Mundial, pero no lo está haciendo. En Sevilla se quedó sin disputar un solo minuto, aunque Arbeloa dice que no hay ningún problema con él. Respondió de forma muy seria una pregunta sobre su excompañero y aunque quiso matizar en rueda de prensa parece que no hay feeling entre ambos.

ceballos

El sevillano no cuenta y este viernes se vio claramente. No había tenido minutos en los últimos cuatro partidos, tras volver de una lesión, y tras un desencuentro con el técnico se quedó fuera de la convocatoria para el partido ante el Betis. Podría no jugar más esta temporada.

los jóvenes

Arbeloa empezó dando mucha importancia a los canteranos, aunque está ha caído en picado. Thiago Pitarch es el único que sigue contando con minutos habitualmente y en La Cartuja fue titular. El papel de Gonzalo ha pasado a ser residual, David Jiménez jugó en Valencia y desapareció del mapa, lo mismo pasó con Cestero y Manuel Ángel. Yañez y Aguado debutaron ante el Elche, pero no han vuelto a jugar. Con poco en juego y tras ganar la Youth League la afición espera oportunidades para los más jóvenes.

EFE Arbeloa felicita a Thiago Pitarch por su buen partido contra el Atlético.

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