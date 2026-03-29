El aviso que manda Carlos Sainz tras el accidente de Bearman durante el GP de Japón: "Era cuestión de tiempo que un accidente así pasase, espero que la F1 recapacite"

Carlos Sainz ha alzado la voz tras el GP de Japón. A pesar de maximizar el rendimiento de su coche para acabar 15º, el foco de sus declaraciones a DAZN ha estado en la seguridad de la Fórmula 1, a raíz del fuerte accidente de Oliver Bearman.

Accidente de Bearman durante el GP de Japón de Fórmula 1

El piloto ha sido tajante: "Llevamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que que un accidente así pasase". Sainz ha explicado que las diferencias de velocidad de hasta 50 km/h entre coches, debido a la gestión de la energía, son un riesgo que los pilotos ya habían advertido.

Un peligro para Bakú y Las Vegas

El accidente de Bearman, que sufrió un impacto de 50 G en Suzuka, una pista con amplias escapatorias, sirve como una seria advertencia. "Ahora imaginaos que vamos a Las Vegas, que vamos a Bakú, y el mismo problema lo tenemos en otro circuito a velocidades más altas y sin escapatoria", ha señalado Sainz, pidiendo que la Fórmula 1 recapacite.

La solución: "rebajar la potencia"

Aunque no se considera un experto, el madrileño ha insistido en que "hay que encontrar la solución, hay que hacer lo que sea".

Su propuesta pasa por reducir la potencia de los monoplazas para que el motor eléctrico sea más seguro y constante. "Me da igual que vayamos medio segundo más lento, un segundo más lento por vuelta", ha afirmado, convencido de que la categoría sería más segura y más divertida.

Sainz también ha criticado el espectáculo actual de las carreras, asegurando que los adelantamientos no son genuinos. "Los adelantamientos que veis no son adelantamientos, son rebases en una autopista donde aprietas el boost y pasas", ha lamentado, pidiendo a la F1 que escuche más a los pilotos.

Reset para el equipo y la F1

A nivel de equipo, Sainz ha calificado de "importantísimas" las próximas cinco semanas de parón. Considera que es el momento de "apretar el botón de reset" y encontrar un paso claro adelante para el resto de la temporada, ya que lo hecho hasta ahora "no está funcionando".