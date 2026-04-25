Un milagro llamado Los Angeles Lakers

LeBron James pelea por un balón en el tramo final del partido en el que los Lakers pusieron el 3-0.

houston rockets, 108 - Los angeles lakers, 112 (3-0)

LeBron James lideró la espectacular remontada de Los Ángeles Lakers, que se repusieron de un 95-101 con 41 segundos por jugar en el cuarto período contra los Houston Rockets y triunfaron por 108-112 a domicilio en la prórroga para tomar ventaja 3-0 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' del Oeste de la NBA.

A la espera del regreso de Luka Doncic y de Austin Reaves, LeBron James ofreció un nuevo recital para demostrar, una vez más, que a sus 41 años sigue siendo uno de los jugadores más decisivos de la liga. King James terminó el partido con 29 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias en 45 minutos en pista en el Toyota Center de Houston, donde los Lakers dieron un paso agigantado hacia el pase de ronda ante unos Rockets sin Kevin Durant.

El cuádruple campeón NBA, que también dio un pase de 'alley-oop' a su hijo Bronny James, no solo fue decisivo ofensivamente, sino defensivamente. Luchó con todo hasta el último minuto de la prórroga, lanzándose al suelo para un balón dividido con Alperen Sengun. Marcus Smart sumó 21 puntos y 10 asistencias y Rui Hachimura anotó 16 de sus 22 puntos en el primer cuarto.

Arriba 101-95 con 41 segundos por jugar, Jabari Smith cometió una ingenua pérdida que Marcus Smart castigó con 3 puntos desde la línea de libres tras sufrir otra falta evitable. Los Rockets volvieron a tener posesión, pero LeBron logró recuperar el balón y conectó a continuación el triple que envió el choque a la prórroga. Houston no se repuso de ese golpe psicológico. Había ganado solo una de las ocho prórrogas jugadas este curso, y sucumbió en la primera de su postemporada.

Sin Durant, desperdiciaron los 33 puntos y 16 rebotes de Sengun y los 26 puntos y 11 rebotes de Amen Thompson. Jabari Smith metió 24 puntos, pero estropeó su actuación con la pérdida de balón que acabó costándole el partido a su equipo. El cuarto encuentro de la serie se disputará el domingo, de nuevo en Houston.

portland trail blazers, 108 - san Antonio Spurs, 120 (1-2)

Stephon Castle, con 33 puntos, y Dylan Harper, con 27 puntos y 10 rebotes, llevaron de la mano a unos San Antonio Spurs sin el francés Victor Wembanyama a la victoria 108-120 en el campo de los Portland Trail Blazers, que les dio ventaja 2-1 en la serie de primera ronda de los playoffs del Oeste. Los Spurs estuvieron abajo 82-67 en el tercer período, pero lograron remontar al ritmo de sus jóvenes talentos en el cuarto período, en el que Castle anotó once puntos.

De'Aaron Fox aportó 18 puntos y Luke Kornet, titular ante la ausencia de Wembanyama por su conmoción cerebral sufrida en el segundo partido, logró un doble doble de 14 puntos y 10 rebotes. Los Blazers desperdiciaron los 29 puntos de Jrue Holiday y los 21 de Scoot Henderson en una noche complicada para Deni Avdija, que solo conectó 3 de sus 15 tiros de campo. A pesar de eso, el israelí acabó con 19 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias.

philadelphia 76'ers, 100 - boston celtics, 108 (1-2)

Jayson Tatum firmó 11 de sus 25 puntos en el cuarto período y, con 2 triples en los minutos finales, entregó a los Boston Celtics un trascendental triunfo por 100-108 en el campo de los Philadelphia 76ers para dar ventaja 2-1 a su equipo en la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la NBA.

Refrendó un partido de 25 puntos (9 de 17 en tiros), 4 rebotes y 7 asistencias en 42 minutos en pista. Tras perderse 5 meses de temporada por su lesión en el tendón de Aquiles sufrida en los 'playoffs' de 2025, Tatum ha vuelto a su versión más competitiva. Jaylen Brown firmó otros 25 tantos y Payton Pritchard hizo 15 desde el banquillo. Tyrese Maxey lideró a los Sixers con 31 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, pero VJ Edgecombe se quedó en solo 10 puntos tras un 5 de 17 en tiros de campo que le pesó mucho a su equipo.