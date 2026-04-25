Fallece Ángel Sánchez, exjugador de la UD Las Palmas, a los 49 años

Ángel Sánchez, durante su etapa con la UD Las Palmas, club del que era canterano.REMITIDA / HANDOUT por UD LAS PALMASFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma25/4/2026

La UD Las Palmas ha comunicado este sábado el fallecimiento del exjugador amarillo Ángel Sánchez Armas, a los 49 años de edad. Su etapa en el club grancanario se inició en la temporada 1996-1997, debutando en partido oficial el 15 de junio de 1997 frente al CD Toledo, en Segunda División.

Ángel Sánchez defendió el escudo de la UD Las Palmas en 33 ocasiones, en diferentes temporadas (1996-97, 1998-1999, 2002-2003 y 2003-2004), con más de 1.300 minutos disputados. "La UD Las Palmas lamenta el fallecimiento de Ángel Sánchez y muestra sus condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz", afirma el comunicado del club isleño

Tras colgar las botas como jugador profesional, inició su trayectoria como entrenador, uniéndose al proyecto de Las Palmas C en la categoría regional Preferente, en la temporada 2016-2017, con Álex Castro como ayudante, tras su paso por la UD San Antonio, y en su etapa en el banquillo amarillo logró el ascenso al grupo canario de Tercera División. Como futbolista disputó 338 partidos en Segunda B con Lanzarote, Vecindario, Universidad de Las Palmas, Eivissa y L'Hospitalet anotando 78 goles.