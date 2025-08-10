COPE
MALLORCA

Estable el aficionado alemán que se cayó de la grada de Son Moix

El aficionado alemán del Hamburgo SV que se cayó este sábado desde una altura cercana a los siete metros en la grada de Son Moix se encuentra estable y tiene una rotura pélvica.

Imagen de una de las gradas del Estadio de Son Moix

Imagen de una de las gradas del Estadio de Son Moix

Agencia EFE

El hombre, que se precipitó desde la barandilla que separa el fondo norte de la tribuna oeste y fue atendido inmediatamente por los servicios de emergencia, fue trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde ingresó en la UCI al encontrarse en estado crítico.

Finalmente, el seguidor ha evolucionado favorablemente y se encuentra estable, con una fractura pélvica. Los hechos ocurrieron a poco menos de una hora de disputarse el partido amistoso correspondiente al 47 Trofeo Ciutat de Palma entre el RCD Mallorca y el conjunto alemán.

Los bermellones se impusieron 2-0 y en las gradas de Son Moix hubo una gran presencia de aficionados alemanes. 

