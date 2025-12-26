COPE
Según la prensa italiana

Italia quiere recuperar a Raspadori

La Roma estaría dispuesta a pagar 20 millones de euros en verano tras una cesión, pero el Atlético quiere más dinero porque le costó 22 kilos más 4 en variables.

Giacomo Raspadori ha sido suplente habitual, pero Simeone cuenta con sus servicios.

El Atlético de Madrid ha aligerado su plantilla dando salida a Javi Galán a Osasuna. El lateral izquierdo, que solo había jugado cinco partidos esta campaña, se marcha a Pamplona por unos 500.000 euros. El siguiente que podría salir es Carlos Martín. Varios clubes de Primera pretenden la cesión del atacante que ya estuvo cerca del Getafe el pasado verano. La idea del club es la de no moverse para reemplazar a ambos.  

Además, desde Italia apuntan al interés de la Roma en Giacomo Raspadori. Los italianos quieren una cesión con una opción de compra cercana a los 20 millones de euros, pero el Atlético no parece por la labor y si sale será por unos 30 kilos. Los rojiblancos pagaron al Nápoles el pasado verano 22 millones de euros más 4 en variables por un jugador que ha tenido pocas oportunidades, pero con el que cuenta Simeone.

