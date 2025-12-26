COPE
El Real Madrid no se moverá en el mercado invernal

La salida de Endrick a préstamo al Olympique de Lyon será el único movimiento en la plantilla pese a que a Xabi Alonso le gustaría tener un centrocampista.

XABI ALONSO, entrenador del Real Madrid CF, durante el partido de LaLiga EA Sports 2025/26 entre el REAL MADRID C.F. y el SEVILLA FUTBOL CLUB, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu

Xabi Alonso no recibirá el regalo de un centrocampista estas Navidades.

Alex Salguero

Publicado el

1 min lectura

El conjunto de Xabi Alonso cedió el pasado 23 de diciembre al brasileño Endrick al Olympique de Lyon. Según ha podido saber Deportes COPE, ese será su único movimiento en este mercado invernal porque la idea del club es que todo siga como está hasta ahora, aunque el entrenador pidió un mediocentro el pasado verano.

El club considera que hay mimbres y opciones suficientes en la plantilla para confeccionar un buen centro del campo y no va a invertir hasta el próximo verano. Se confía en opciones de la cantera para esa posición como Thiago Pitarch y Cestero.

