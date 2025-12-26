El Real Madrid no se moverá en el mercado invernal

El conjunto de Xabi Alonso cedió el pasado 23 de diciembre al brasileño Endrick al Olympique de Lyon. Según ha podido saber Deportes COPE, ese será su único movimiento en este mercado invernal porque la idea del club es que todo siga como está hasta ahora, aunque el entrenador pidió un mediocentro el pasado verano.

El club considera que hay mimbres y opciones suficientes en la plantilla para confeccionar un buen centro del campo y no va a invertir hasta el próximo verano. Se confía en opciones de la cantera para esa posición como Thiago Pitarch y Cestero.