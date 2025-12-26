Dura rajada del entrenador de los Lakers contra su equipo: "Hay jugadores que no quieren tomar decisiones"

El entrenador de Los Ángeles Lakers, J.J. Redick, criticó duramente el "pésimo" partido que ha hecho el equipo este jueves, con el que suman la tercera derrota consecutiva y advirtió: "No voy a hacer otros 53 juegos así".

"Las dos palabras clave del día fueron esfuerzo y ejecución. Cuando hemos logrado ambas cosas a un alto nivel, hemos sido un buen equipo de baloncesto. Cuando no, somos un equipo pésimo, y esta noche lo fuimos", afirmó Redick en una rueda de prensa al término del partido, que perdió por una diferencia de 23 puntos.

Redick considera que al equipo "no le importa lo suficiente como para hacer lo necesario" para mejorar. "Eso es lo que más me molesta. No nos importa lo suficiente como para hacer lo necesario. No nos importa lo suficiente como para ser profesionales", agregó. El entrenador también reveló que cuando habló con la plantilla avisó que la reunión del próximo sábado "va a ser incómoda". "Es cuestión de tomar una decisión, y con demasiada frecuencia nos encontramos con jugadores que no quieren hacerlo", dijo Redick, que añadió: "Es bastante consistente quiénes son esos jugadores", puntualizó.

doncic contesta a su entrenador

Luka Doncic reconoció que Los Ángeles Lakers no está pasando por su mejor momento y que deben empezar a detectar qué está fallando: "Definitivamente algo tiene que cambiar, se ve terrible. Tenemos que darnos cuenta de que eso es lo que tenemos. De eso es de lo que tenemos que hablar. No deberíamos jugar así, tenemos que ser mejores".

Cabizbajo y poco ánimo de conversación tras la amarga derrota navideña, el astro angelino aseguró que el equipo debe abordar una conversación que será incómoda, pero necesaria para seguir sumando triunfos: "La cancha necesita estar bien controlada. No se necesita un jugador con dos y tres jugadores. Se necesitan los cinco para ser excelentes", sentenció.