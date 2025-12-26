El Girona cierra a un futuro crack que le dio calabazas en verano; el Betis vuelve a buscar delantero

El 1 de enero se abre el mercado invernal de fichajes y son muchos los equipos que necesitan reforzarse de cara al tramo final de la temporada. Ya se han anunciado algunos movimientos como la llegada de Javi Galán a Osasuna. Esto es lo que quieren firmar algunos clubes de Primera.

BETIS

Como ha pasado en las últimas temporadas, los verdiblancos buscan un delantero y ese es su gran objetivo. Posiblemente solo haya un refuerzo y tendrá que ver con la salida de Bakambu o el Chimy Ávila, al que se le ha ofrecido a varios clubes europeos y de España, entre ellos el Getafe de Bordalás.

Cordon Press Chimy Ávila podría dejar el Betis en este mercado invernal.

ESPANYOL

El conjunto perico busca un jugador bueno, bonito y que quiera minutos para ir al Mundial, pero no hay motivos para volverse loco. Rayan Touzghar, centrocampista marroquí de 22 años del Pau es el único nombre que ha trascendido. Antoniu Roca apunta a irse a Las Palmas en el capítulo de salidas.

GIRONA

El club catalán tiene cerrada la llegada del joven mediapunta argentino Claudio Echeverri. Llegará cedido por el Manchester City y con ánimo de reivindicarse después de la fallida experiencia en el Bayer Leverkusen. Pudo llegar a principio de temporada, pero el propio Echeverri no quiso. Se irá el portero croata Livakovic.

Cordon Press Livakovic, portero titular de la selección de Croacia, se ha negado a jugar con el Girona.

OVIEDO

Necesita dar salidas porque tiene las 25 fichas ocupadas. Entre las opciones aparecen los delanteros Rondón y Alex Forés, Ilic, Brandon Rodrigues y Sibo, en el centro del campo y el portero rumano Moldovan. La dirección deportiva tiene cerrada la llegada de Nico Fonseca y trabaja en otras dos llegadas.