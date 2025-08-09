COPE
Un aficionado alemán, trasladado al hospital por una caída antes del Mallorca - Hamburgo

El seguidor se encontraba en el fondo norte del estadio y cayó al suelo en la previa del XLVII Trofeu Ciutat de Palma.

Un aficionado del Hamburgo SV alemán se ha tenido que marchar en ambulancia del Estadio Mallorca Son Moix tras caerse desde la grada a una altura de tres metros.

El hombre se ha caído desde la barandilla que separa el Fondo Norte de la Tribuna Oeste y ha sido atendido inmediatamente por los servicios de emergencia, que lo han trasladado al hospital.

Lo hechos han ocurrido a poco menos de una hora de disputarse el encuentro amistoso correspondiente al 47 Trofeo Ciutat de Palma entre el RCD Mallorca y el conjunto alemán, que ha traído a una gran cantidad de aficionados desde tierras germanas.

