accidente antes del partido
Un aficionado alemán, trasladado al hospital por una caída antes del Mallorca - Hamburgo
El seguidor se encontraba en el fondo norte del estadio y cayó al suelo en la previa del XLVII Trofeu Ciutat de Palma.
Agencia EFE
Publicado el
1 min lectura
Un aficionado del Hamburgo SV alemán se ha tenido que marchar en ambulancia del Estadio Mallorca Son Moix tras caerse desde la grada a una altura de tres metros.
El hombre se ha caído desde la barandilla que separa el Fondo Norte de la Tribuna Oeste y ha sido atendido inmediatamente por los servicios de emergencia, que lo han trasladado al hospital.
Lo hechos han ocurrido a poco menos de una hora de disputarse el encuentro amistoso correspondiente al 47 Trofeo Ciutat de Palma entre el RCD Mallorca y el conjunto alemán, que ha traído a una gran cantidad de aficionados desde tierras germanas.
