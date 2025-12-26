Pendientes de Lewandowski y el mercado de centrales

En apenas 5 días se abre el mercado invernal de fichajes y en el Barcelona están pendientes del futuro de Robert Lewandowski. El delantero polaco de 37 años acaba contrato el próximo 30 de junio y a partir del 1 de enero será libre para firmar con cualquier club. Sin embargo, está abierto a renovar un año más con el Barça, un escenario que la entidad contempla.

Su agente Pini Zahavi está escuchando propuestas de Arabia Saudí y de Estados Unidos. De hecho, como informó Sport, la semana pasada se reunió con los Chicago Fire. El reto de Lewandowski es demostrar que tiene cabida en el proyecto de Flick, aunque este año Ferran está por delante de él. Si se queda un año más deberá aceptar renegociar su contrato a la baja.

Cordon Press Christensen, en un partido con el Barcelona

Además, el Barcelona explorará el mercado invernal para buscar un central de garantías, tarea que no será fácil. Flick quiere, preferiblemente un defensa zurdo que aporte liderazgo y experiencia. En el plan inicial no estaba fichar en enero pero la lesión de cuatro meses de Christensen abre la puerta a usar parte de su ficha para incorporar un central. También está por ver cómo volverá Araujo de su baja por problemas de salud mental.