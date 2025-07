Enric Mas: "Voy a ir a muerte a por una etapa"

La 12ª etapa del Tour de Francia ha acabado de la mejor manera posible. Pese a las heridas que sufrió en el día anterior debido a una fuerte caída, Tadej Pogacar dio su mejor versión y acabó en lo más alto de la montaña de Hautacam. El ciclista esloveno llegó a meta con 2:10 de ventaja sobre Vingegaard, su gran rival, le recuperó el amarillo a Ben Healy y conquistó su tercera victoria de etapa de lo que va de Tour de Francia. En estos momentos, Pogacar saca ya 3:31 a Vingegaard y 4:45 a Evenepoel en la general. Un poco más atrás tiene a Lipowitz a 5:34 después de una sensacional subida final en la que estuvo muy cerca de pillar al danés.

EFE Tadej Pogacar ha conseguido en Hautacam su tercera victoria en lo que va de Tour.

mal día para los españoles

Van pasando las etapas y los españoles presentes en el Tour de Francia están dejando mucho que desear. Uno de los que no está destacando es Enric Más. En la etapa de hoy, el ciclista catalán ha entrado en la línea de meta a 16 minutos. Tras la etapa de hoy, el de Team Movistar se sitúa en la posición trigesimotercera de la clasificación general y pierde opciones de hacer algo grande en este Tour de Francia 2025.

las sensaciones de enric mas tras la etapa

Una vez cruzada la línea de meta y haber respirado un poco después de los 186 km rodados en el día de hoy, Enric Más prestó declaraciones para Quique Iglesias en el Tiempo de Juego de la Cadena Cope. Él mismo empezó reconociendo que no estuvo nada bien en la etapa transcurrida entre Auch y Hautacam: "He sufrido muchísimo ya desde el principio. Creo que me he dejado 15 minutos y si no hubiese sido por el equipo hubiese perdido más. ". Sobre su mal rendimiento en la etapa de hoy, señaló la causa principal: "Han sido fuerzas. No había fuerzas y han sido las piernas. No hay otra explicación".

A partir de mañana, Enric Mas tratará de pelear por otros objetivos, uno de ellos será el de intentar ganar una etapa: "Voy a ir a muerte a por una etapa. Queda mucho Tour y esperemos que llegue".