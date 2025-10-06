El enfado de Simeone con Soto Grado tras la expulsión a Lenglet en el Celta-Atlético: "Sos un caradura"

El enfado de Simeone con Soto Grado tras la expulsión a Lenglet en el Celta-Atlético

El Atlético de Madrid no pasó del empate a 1 en el encuentro que cerró la 8ª jornada en Primera División ante el Celta en Vigo.

Sin embargo, los del Cholo Simeone se vieron afectados por la expulsión que sufrió el defensa central francés Clement Lenglet.

El colegiado Soto Grado decidió sacarle la segunda amarilla al galo con una acción con Jutglá. Una decisión que no gustó nada a Simeone como mostraron las imágenes de Movistar+.

"Sos un caradura", dijo Simeone desde la zona de banquillo. Además, en las imágenes se ve como también se dirige al cuarto árbitro y le dice: "Si está pitando eso es un caradura, es un caradura".

Simeone se dirige al cuarto árbitro tras la expulsión a Lenglet

En la rueda de prensa postpartido, el técnico argentino eludió hablar de la actuación del colegiado César Soto Grado, “no voy a opinar nada, son los famosos criterios”, y de la expulsión de Clément Lenglet porque “no va a cambiar nada de lo que pasó”.

El malestar de Simeone también fue palpable en la entrevista que tuvo lugar tras el partido en Movistar+. A pesar de las preguntas sobre diferentes asuntos que le realizó el periodista, el argentino solo respondió una cosa: "Muy contento con el trabajo de mis jugadores".

Idea que también defendió en la rueda de prensa: "Siempre me quedo con lo positivo, y lo positivo, dentro de una situación compleja como fue la expulsión, es que el equipo respondió muy bien. Supimos trabajar durante 60 minutos con un futbolista menos, y eso no es fácil. Once contra once estuvimos bien, y cuando nos quedamos con diez también estuvimos bastante correctos a nivel defensivo a pesar de que no pudimos generar ocasiones de gol".

Con este empate, el Atlético de Madrid se va al parón de selecciones en quinta posición, a dos de la cuarta plaza que ocupa el Betis, y a 8 del líder, el Real Madrid.