Carvajal regresa con el grupo y tiene el objetivo de estar en la Supercopa; Mbappé sigue con su proceso de recuperación

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal ha regresado este viernes a los entrenamientos con el grupo más de dos meses después de someterse a una artroscopia en la rodilla derecha, y apura los plazos para disputar la Supercopa de España, tal y como ha podido confirmar nuestro compañero Melchor Ruiz.

El lateral blanco realizó parte de la sesión de campo con el equipo, que prepara el partido de LaLiga de este domingo ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu (16.15 horas). El de Leganés sufrió molestias tras el Clásico frente al FC Barcelona del pasado 26 de octubre y se sometió a pruebas que detectaron un cuerpo libre articular en la rodilla.

Después de pasar por quirófano para solucionar el problema, Carvajal comenzó a trabajar en su recuperación, con la Supercopa de España en Arabia Saudí como principal objetivo. Los de Xabi Alonso se enfrentarán el próximo jueves 8 de enero al Atlético de Madrid en semifinales.

El entrenamiento de este viernes comenzó con activaciones individuales en el gimnasio y una sesión de video. A continuación, los jugadores saltaron al césped y realizaron un juego de progresión en tres zonas y esprints, y posteriormente se dividieron en dos grupos para llevar a cabo trabajo táctico y finalizaciones a portería.

Por su parte, Trent Alexander-Arnold sigue avanzando en su recuperación y trabajó en solitario en el campo, mientras que Éder Militão y Kylian Mbappé continúan con sus procesos de recuperación, sin integrarse todavía en el grupo.