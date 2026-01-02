COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

INFORMA MELCHOR RUIZ

Carvajal regresa con el grupo y tiene el objetivo de estar en la Supercopa; Mbappé sigue con su proceso de recuperación

El defensa ha regresado este viernes a los entrenamientos con el grupo más de dos meses después de someterse a una artroscopia en la rodilla derecha

Dani Carvajal, durante un calentamiento con el Real Madrid

AFP7 vía Europa Press

Dani Carvajal, durante un calentamiento con el Real MadridOscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press26/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal ha regresado este viernes a los entrenamientos con el grupo más de dos meses después de someterse a una artroscopia en la rodilla derecha, y apura los plazos para disputar la Supercopa de España, tal y como ha podido confirmar nuestro compañero Melchor Ruiz.

El lateral blanco realizó parte de la sesión de campo con el equipo, que prepara el partido de LaLiga de este domingo ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu (16.15 horas). El de Leganés sufrió molestias tras el Clásico frente al FC Barcelona del pasado 26 de octubre y se sometió a pruebas que detectaron un cuerpo libre articular en la rodilla.

Después de pasar por quirófano para solucionar el problema, Carvajal comenzó a trabajar en su recuperación, con la Supercopa de España en Arabia Saudí como principal objetivo. Los de Xabi Alonso se enfrentarán el próximo jueves 8 de enero al Atlético de Madrid en semifinales.

El entrenamiento de este viernes comenzó con activaciones individuales en el gimnasio y una sesión de video. A continuación, los jugadores saltaron al césped y realizaron un juego de progresión en tres zonas y esprints, y posteriormente se dividieron en dos grupos para llevar a cabo trabajo táctico y finalizaciones a portería.

Por su parte, Trent Alexander-Arnold sigue avanzando en su recuperación y trabajó en solitario en el campo, mientras que Éder Militão y Kylian Mbappé continúan con sus procesos de recuperación, sin integrarse todavía en el grupo.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking