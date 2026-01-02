De la cuarta categoría alemana a la Champions League

El fútbol siempre es impredecible y a veces da sorpresa de gran calibre como este tipo de fichajes. Mateo Biondic es el delantero del SV Eintracht Trier 05, equipo de la cuarta división alemana. Según apuntan varios medios locales, su delantero estaría cerca de cerrar su fichaje por el Union Saint - Gilloise.

El fichajes según apuntan varios medios locales y Fabrizio Romano en su cuenta de 'X' está cerca de cerrarse a falta del reconocimiento médico del jugador alemán. A sus 22 años puede estar cerca de hacer un movimiento con el que puede que haya soñado durante mucho tiempo. De firmar por el equipo belga, tendría la posibilidad de debutar en la UEFA Champions League.

El Union Saint - Gilloise es un equipo reconocido por hacer un trabajo a la hora de ojear jugadores y realizar grandes ventas, obteniendo un gran beneficio en los traspasos. Los jugadores que más pueden sonar son Boniface, delantero actualmente del Leverkusen o Denis Undav, delantero del Stuttgart.