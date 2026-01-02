La respuesta de Pere Milla sobre Lamine Yamal en un programa de humor que puede calentar el derbi

El delantero del Espanyol, Pere Milla, ha generado controversia al responder en tono humorístico a una pregunta durante el programa 'Perico Que Vola' de Betevé, donde se le preguntó a quién preferiría "pisar" en el derbi catalán entre Joan García o Lamine Yamal, optando por la joven estrella del FC Barcelona

La respuesta de Milla, aunque dicha en un contexto de broma, ha sido interpretada como un comentario que podría aumentar la tensión antes del próximo enfrentamiento entre Espanyol y Barcelona, un derbi ya cargado de rivalidad, y que se disputa este sábado en el RCDE Stadium a partir de las 21:00h.

El enfrentamiento viene marcado por el regreso de Joan García a la que fuera su casa durante las últimas temporadas. Regreso que ha llevado a que el Espanyol tome medidas extraordinarias como poner redes detrás de las porterías para evitar males mayores durante el encuentro.

Desde el club perico además se ha pedido tranquilidad a todos los aficionados que acudan al encuentro. Un Espanyol que además está apercibido de sanción y un incidente podría provocar el cierre del estadio.