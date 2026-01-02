Un golfista italiano de 16 años, entre los fallecidos de la tragedia de Nochevieja en Crans-Montana

El mundo del golf está de luto. Un joven talento italiano de tan solo 16 años se encuentra entre las víctimas del devastador incendio ocurrido en un bar de Crans-Montana (Suiza) durante la noche de Año Nuevo, tal y como ha informado la Federación Italiana de Golf.

"La Federación Italiana de Golf lamenta el fallecimiento de Emanuele Galeppini, un joven atleta que llevaba consigo pasión y auténticos valores. En este momento de gran tristeza, nuestros pensamientos están con su familia y todos aquellos que lo amaron. Emanuele, siempre permanecerás en nuestros corazones", señala el comunicado.

Aunque el texto no especifica la causa de la muerte, Emanuele Galeppini figuraba en la lista de desaparecidos publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano. Su padre, acudió al bar La Constellation horas después del trágico incendio afirmando estar seguro de que su hijo se encontraba dentro del establecimiento en el momento del desastre, hasta que finalmente se ha confirmado la triste noticia sobre el joven de 16 años.

El adolescente, cuya identidad ha causado una gran conmoción en el entorno deportivo transalpino, era considerado una de las promesas del golf en su país. Se encontraba en la estación suiza para celebrar las festividades de fin de año junto a amigos y familiares cuando ocurrió la tragedia.