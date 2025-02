El enfado de Real Madrid TV tras el polémico arbitraje de Munuera Montero en Pamplona: "Está opositando para pitar la final de Copa"

Tercer partido con polémica en el que se ve envuelto el Real Madrid y tercera noche donde Real Madrid TV denuncia los arbitrajes contra el equipo blanco. Tras reclamar tres penaltis contra Osasuna y alegar una injusta roja a Bellingham, el programa 'Hoy Jugamos' se despidió con unos duros comentarios, aunque también los hicieron durante el encuentro.

Después de que los de Ancelotti se quedaran en inferioridad numérica, desde la televisión del club no dudaron en lanzar todo tipo de mensajes en contra del arbitraje: “La cantidad de agarrones y empujones para frenar a los jugadores del Real Madrid y no pita nada. Otro codazo perdonado a Osasuna. El día de San Negreira, Munuera está homenajeando a su santo patrón".

Inigo Alzugaray/Cordon Press Momento de la expulsión a Bellingham durante el Osasuna-Real Madrid por Munuera Montero

Pero eso no es todo porque también se cuestiono la honradez del acta del colegiado: "Yo no me fío del acta. Se ha demostrado que, las últimas redacciones de las actas, se las inventan. Se inventan, ponen lo que quieren. Tienen a los jugadores desquiciados. Si eres árbitro, por un comentario que puedan hacer en caliente, tienes que saber manejar situaciones. De Burgos Bengoetxea contra el Atlético y ahora, Munuera Montero, están opositando para pitar la final de la Copa del Rey. Cuantas más acciones en contra del Real Madrid, más opositan. El partido es lo de menos. Al Real Madrid le han quitado, en las dos últimas jornadas, cinco puntos. Contra el Espanyol y contra el Atlético de Madrid. Estamos así todas las jornadas, es agotador. En la Champions puede haber fallos, pero esto es agotador. Contra todo y contra todos".

tras el partido

Después del partido los 'dardos' y el malestar hacia el arbitraje continuaron. "Me voy a Las Rozas, que está aquí al lado, a felicitar a Medina Cantalejo por el segundo aniversario del escándalo Negreira que se cumple hoy", dijo el comentarista Miguel Ángel Muñoz.

Algo similar alegó Jesús Alcaide: "Asqueado por la mugrienta Liga Negreira, que venga ya la Superliga, por favor". Por su parte, Álvaro de Lama, presentador del programa, no dudó en hacer un símil con la película 'Asalto al Banco de San Luis', “muy propia del día de hoy”.