Huijsen, baja en el último entrenamiento previo al Betis

Dean Huijsen no se ejercitó con el resto de sus compañeros en el último entrenamiento del Real Madrid antes de regresar a la competición en el primer partido del 2026, ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu, para el que apura sus opciones de entrar en la convocatoria el capitán Dani Carvajal, que repitió presencia con el grupo.

A la ausencia del francés Kylian Mbappé en el primer partido del año, Xabi Alonso le podría sumar una baja inesperada como Huijsen. El central internacional con España se quedó en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva del Real Madrid y no saltó al césped en una sesión que arrancó con 40 minutos de retraso.

Tras el análisis en vídeo del rival y un inicio de trabajo en el gimnasio, el grupo de jugadores del Real Madrid que cerró la preparación del duelo liguero ante el Betis estuvo marcado por las ausencias de Mbappé, Huijsen, Éder Militao, Trent Alexander-Arnold y Brahim Díaz, que se encuentra disputando con Marruecos la Copa África.

Carvajal, que completó el viernes una parte del entrenamiento en dinámica de grupo y aumentó el ritmo de trabajo el sábado, deja atrás la artroscopia a la que fue sometido en la rodilla derecha a finales de octubre. Su objetivo es tener minutos en la Supercopa de España el próximo 8 de enero y Xabi Alonso debe decidir si ya es convocado para LaLiga.

Mbappé trató en el interior de las instalaciones el esguince en la rodilla izquierda que le impedirá jugar contra el Betis y también son baja por lesión Militao y Trent, a la espera de que el club blanco informe sobre la dolencia de Huijsen y Xabi Alonso comparezca en rueda de prensa.