Bellingham y su expulsión ante Osasuna: ¿Qué diferencia hay entre f*** you y f*** off?

José Luis Munuera Montero, colegiado que dirigió el empate del Real Madrid en su visita a Osasuna, señaló en el acta del partido el motivo de la expulsión del centrocampista inglés Jude Bellingham a los 40 minutos, al dirigirse a él "a escasos metros" pronunciando "Fuck you" (que te jodan).

captura de pantalla Munuera Montero expulsa a Bellingham

"En el minuto 40 el jugador Jude Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: 'F*** you'", señala en el acta del partido.

Munuera Montero recoge también la razón de la cartulina amarilla a Eduardo Camavinga, en una acción en la que señaló el penalti del empate. "Fue amonestado por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón".

El Real Madrid defiende que Bellingham dijo al colegiado "f*** off" (joder) y nunca le insultó diciendo "f*** you".

palabras de bellingham

Bellingham aseguró que el colegiado José Luis Munuera Montero "ha cometido un error" al mostrarle tarjeta roja en el partido ante Osasuna por "un error de comunicación", y defendió que le dijo "una expresión como joder".

"Está claro que ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No recuerdo muy bien lo que he dicho pero se ve en el vídeo que digo una expresión como joder. Es difícil cuando el árbitro no está seguro que tomé una decisión así con algo que yo no he dicho", aseguró.

"Es un resultado que afecta al equipo y mi equipo tiene que saber que yo no fui un irresponsable para dejarlos con diez de forma intencionada. Espero que el vídeo sea revisado y que la Federación lo tenga en cuenta porque es una evidencia. Obviamente, ya no podemos cambiar el resultado de este partido pero me gustaría pensar que en el futuro haya un cambio", reclamó.

EFE Los jugadores del Real Madrid hablan con Munuera Montero tras la expulsión a Bellingham durante el partido ante Osasuna

Bellingham insistió en que en ningún momento realizó "ningún insulto" a Munuera Montero. "Se ve claro en el vídeo que es una expresión hacía mi mismo. No me estaba dirigiendo al árbitro y es obvio que hubo un malentendido. Se creyó que se lo dije a él pero no hubo insulto hacia el árbitro y se puede ver claramente".

"Soy un jugador inglés y son expresiones que se dicen de manera natural en mi idioma. No hay intención de insultar ni insulto. Fue una falta de entendimiento y un error claro del colegiado", sentenció.

las diferencias

Stephanie, profesora nativa, explicó en Tiempo de Juego las diferencias entre ambas expresiones y que podría provocar que finalmente la sanción al inglés sea menor.

"Más o menos en el significado no hay mucha diferencia", apuntó, aunque reconoció que "usamos más 'f*** you' como uno insulto directo, más impactante".

Mientras que añadió que "'f*** off' es más suave, no suena tan fuerte. Lo usamos más común ya que f*** you que es más agresiva".

EFE Los jugadores del Real Madrid hablan con Munuera Montero tras la expulsión a Bellingham durante el partido ante Osasuna

Durante la charla con Stephanie también recordamos la expulsión de la temporada pasada al que fuera jugador del Getafe Mason Greenwood por un asunto parecido durante el encuentro ante el Rayo Vallecano. El colegiado del aquel encuentro Figueroa Vázquez apuntó en el acta que le había expulsado por decir 'f*** you', sin embargo el Getafe defendía que su jugador había dicho 'f*** sake'. Finalmente Greenwood no vio ninguna sanción a mayores.

Y eso es lo que añadió Pedro Martín sobre una posible mayor sanción a a Bellingham: "Si el acta no refleja lo que ha pasado, no le sancionan".

Nuestro compañero Miguel Ángel Díaz informó que el Real Madrid va a recurirr la expulsión del centrocampista inglés.

canales de whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).