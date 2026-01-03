"La 'Batalla de los Sexos' en el tenis es innecesaria"

La tenista polaca Iga Swiatek ha asegurado que la 'Batalla de los Sexos', como la que enfrentó a la bielorrusa Aryna Sabalenka con el australiano Nick Kyrgios en Dubái, es "innecesaria", ya que "el tenis femenino se sostiene por sí mismo".

Sabalenka, cuatro veces campeona de 'Grand Slam' y actual número uno del mundo, fue derrotada en dos sets por Kyrgios (6-3, 6-3), finalista de Wimbledon en 2022 y 671º del ranking ATP, en el partido de exhibición celebrado la semana pasada en Dubái.

Cinco décadas después de la célebre victoria de Billie Jean King sobre Bobby Riggs -un momento significativo en la lucha por una mayor igualdad en el deporte, en Houston en septiembre de 1973-, los méritos de esta contienda en Dubái dividieron a la opinión pública.

Swiatek, número dos del mundo, se mostró en contra de este tipo de espectáculos. "Creo que el nombre era el mismo que el del partido contra Billie Jean King en 1973. Eso es todo. No había más similitudes, porque creo que el tenis femenino se vale por sí mismo en estos momentos", indicó.

"Tenemos tantas grandes tenistas y grandes historias que presentar que no tenemos por qué compararlas con el tenis masculino, es innecesario. Es una historia totalmente diferente. No tiene por qué haber competencia", concluyó.