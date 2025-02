El acta arbitral desmiente a Bellingham: "F*** you"

Bellingham fue expulsado en la primera parte del partido dejando a su equipo con uno menos. Munuera Montero después del partido aseguró que el jugador inglés se dirigió a el a "escasos metros en los siguientes términos: 'F*** you".

En cambio, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, fue muy crítico con la actuación arbitral y denunció que están "pasando cosas" en las tres últimas jornadas que afectan a su equipo, como la expulsión de Jude Bellingham en la que defendió que "el árbitro se ha equivocado en la traducción".

Cordon Press Jude Bellingham se retira del terreno de juego tras ver la cartulina roja.

"No ha entendido bien inglés porque ha dicho 'f*** off', no 'f*** you' y se ha equivocado porque la traducción es no me jodas. No es algo ofensivo", explicó en rueda de prensa el técnico italiano.

"Bellingham hoy no ha hecho nada para ser expulsado. Se ha equivocado en la traducción y nada más. Sería partidario de hablar con el árbitro, no con Bellingham que le ha dicho si esto es falta, lo mío era penalti, no me jodas. La tarjeta roja muestra el nerviosismo del árbitro, nada más", añadió.

la versión de bellingham

Por su parte, Bellingham también salió ante los medios: "Es claro que se ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No quiero decir otra vez lo que dije pero es algo más como 'joder' y quiero que todo el mundo sepa que no quise poner al equipo en una situación en la que quería dejar al equipo con diez. Si revisas el vídeo se ve que no es lo mismo que dice el acta, espero que la Federación lo tenga en cuenta. No he insultado a nadie, se ve claramente en el vídeo, ni siquiera lo digo directamente al árbitro, lo digo a mí mismo. Fue una falta de entendimiento, un error claro del colegiado".

captura de pantalla Munuera Montero expulsa a Bellingham

"Nunca insulté al árbitro, me alegra ver que existen los videos que muestran la realidad a pesar del informe del árbitro. Estoy aquí para disculparme con mis compañeros de equipo porque los puse en una situación difícil hoy", aseguró el inglés.