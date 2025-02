La respuesta de Mateu Lahoz a Poli Rincón tras pedir un penalti a favor del Real Madrid: "¿Todo OK, José Luis?"

La primera parte del partido entre el Osasuna y el Real Madrid ha tenido varias jugadas polémicas. En cuatro de ellas el conjunto blanco ha pedido penalti dentro del área rojilla, pero ninguna ha sido castigada con pena máxima por Munuera Montero, colegiado del encuentro. De hecho, ni siquiera ha sido llamado desde el VAR por Trujillo Suárez.

Vinicius pide dos penaltis

El protagonista de las dos primeras ha sido Vinicius. Una ha tenido lugar nada más empezar el encuentro. En una jugada dentro del área, el brasileño encaraba junto a línea de fondo a Catena, quién se iba al suelo tras ser recortado tocando la pelota con la mano en su arrastre. Vinicius se paraba cuando tenía todo a favor pidiendo un penalti que el árbitro no concedía. En Tiempo de Juego, Mateu Lahoz explicaba que la mano estaba apoyada y que por tanto eso no podía ser penalti.

Captura Vinicius pidió penalti de Catena por mano en los minutos iniciales del partido.

En la segunda de ellas se producía un choque entre Moncayola y Vinicius, de nuevo, en el pico del área que tampoco era señalado con el máximo castigo. De hecho, estaba la duda de si el toque se producía dentro del área o no. Mateu Lahoz, también afirmaba que no había nada.

Bellingham y la posible mano de Juan Cruz

A continuación, se producía otra jugada dentro del área rojilla, Bellingham se colaba entre varios futbolistas de Osasuna y era derribado, caía al suelo, pero se levantaba rápidamente y continuaba peleando por la pelota. “Es imposible que si se pone en pie tan rápido piten nada”, dejaba claro el árbitro de Tiempo de Juego.

Captura El balón de Fede Valverde golpea en la mano de Juan Cruz.

La cuarta y la más protestada de todas por el Real Madrid, que incluso le costó la tarjeta amarilla a Carlo Ancelotti, llegó en un balón llovido que Valverde intentaba poner con la cabeza al corazón del área y que golpeaba en la mano de Juan Cruz: “Le pega en un brazo que está en su sitio”, aseguraba Paco González. “Esto es fútbol, señores si esto pensamos que es penalti, apaga y vámonos”, opinaba Mateu Lahoz.

Mateu Lahoz contesta a Poli Rincón

En esta última acción Poli Rincón, comentarista de Tiempo de Juego, pedía en los micrófonos del programa penalti: “Yo no he querido decir nada, pero esto al final es todo OK José Luis, vamos para adelante. Te lo he dicho desde el principio Manolo, todo OK, José Luis”, repetía.

Mateu Lahoz, echaba una mano a su excompañero y contestaba a Poli Rincón: “Estáis repitiendo Todo OK, José Luis, pero también fue el de la eliminatoria del Real Madrid-Celta”. Hay que recordar que ese día los gallegos se quejaban de hasta cuatro acciones polémicas: dos posibles expulsiones, un penalti no pitado y otro fuera de juego muy justo.

