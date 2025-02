El Real Madrid va a recurrir la expulsión a Jude Bellingham en El Sadar

José Luis Munuera Montero, colegiado que dirigió el empate del Real Madrid en su visita a Osasuna, señaló en el acta del partido el motivo de la expulsión del centrocampista inglés Jude Bellingham a los 40 minutos, al dirigirse a él "a escasos metros" pronunciando "Fuck you" (que te jodan).

"En el minuto 40 el jugador Jude Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: 'Fuck you'", señala en el acta del partido.

El Real Madrid defiende que Bellingham dijo al colegiado "fuck off" (joder) y nunca le insultó diciendo "fuck you", y tal y como ha informado nuestro compañero Miguel Ángel Díaz en el tramo final de Tiempo de Juego, el equipo blanco recurrirá la expulsión al jugador inglés y aportará pruebas gráficas.

"Está claro que ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No recuerdo muy bien lo que he dicho pero se ve en el vídeo que digo una expresión como joder. Es difícil cuando el árbitro no está seguro que tomé una decisión así con algo que yo no he dicho", aseguró en la zona mixta de El Sadar tras el empate del Real Madrid.

"Es un resultado que afecta al equipo y mi equipo tiene que saber que yo no fui un irresponsable para dejarlos con diez de forma intencionada. Espero que el vídeo sea revisado y que la Federación lo tenga en cuenta porque es una evidencia. Obviamente, ya no podemos cambiar el resultado de este partido pero me gustaría pensar que en el futuro haya un cambio", reclamó.

Bellingham insistió en que en ningún momento realizó "ningún insulto" a Munuera Montero.

Acta arbitral del Osasuna-Real Madrid

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti afirmó que Munera Montero no entendió bien la expresión en inglés de Jude Bellingham, quien dijo “no me jodas,” en lugar de “fuck you” (vete a la mierda), situación que propició su expulsión.

“Hemos empezado bien y hemos acabado bien. Sobre la tarjeta roja, no ha entendido bien el inglés. 'Fuck off', no 'fuck you'. Ahí se ha equivocado. La traducción al español es no me jodas. Han pasado dos cosas en estos tres últimos partidos que todo el mundo ha visto. No tengo ganas de añadir más porque quiero estar en el banquillo el próximo partido”, apuntó el técnico en la rueda de prensa postpartido.

diferencias

Stephanie, profesora de inglés neoyorquina, explicó en Tiempo de Juego la diferencia entre ambas expresiones.

"'F*** You' es un insulto más directo, más como ‘qué te jodan’. Es más fuerte e impactante, mientras que 'F*** Off' es menos agresivo, más como ‘vete a la mierda’. Es menos ofensivo y lo usamos con más frecuencia", apuntó.

