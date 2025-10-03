Manolo Lama reacciona a las últimas noticias sobre Lamine Yamal: "Ya tenemos jaleo otra vez"

El nombre de Lamine Yamal vuelve a ser noticia este viernes. Primeramente, el seleccionador nacional Luis de la Fuente dio a conocer la convocatoria para los encuentros de España frente a Georgia el sábado 11 de octubre en Elche, y ante Bulgaria tres días más tarde, el día 14, en Valladolid.

Y en esa convocatoria aparecía el nombre de Lamine Yamal. Un nombre que fue polémica entre el Barça y la RFEF debido a que desde el Barça acusaron al seleccionador de haberle forzado en la anterior convocatoria.

Sin embargo, horas más tarde, el Barça confirmaba que el jugador arrastra molestias tras el partido ante el PSG y estará de baja entre dos y tres semanas.

EFE El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, durante el partido de la primera fase de la Liga de Campeones entre FC Barcelona y PSG

manolo lama

Una vez conocida la lesión de Lamine, Manolo Lama, narrador de los partidos de la selección española en Tiempo de Juego, reaccioba así a todo este asunto: "Ya tenemos jaleo otra vez con el tema de Yamal, por partes. Ya sabes que Yamal ha sido convocado por Luis de la Fuente. ¿Por qué le convoca? Porque le ve jugar contra el PSG y considera que está apto para él. El Barça está enfadado porque considera que en la convocatoria frente a Bulgaria y Turquía se le forzó de más".

Por otro lado, Lama hizo referencia a lo ocurrido en la anterior convocatoria: "¿Pero eso de forzar de más qué es? Si Yamal no dice que no puede jugar, el seleccionador lo pone como lo pone Hansi Flick el otro día contra el PSG. A nadie se nos debe olvidar que los futbolistas juegan porque quieren. Y evidentemente los entrenadores ponen a los mejores".

"¿Y ahora qué ocurre?", se pregunta Manolo: "Ahora es muy sencillo Yamal ha vuelto a recaer de las molestias porque Flick lo puso contra el PSG, no va a jugar contra el Sevilla y evidentemente Luis de la Fuente no lo va a convocar para los partidos de Georgia y de Bulgaria".

Alamy Stock Photo Lamine Yamal visto durante la final de la Liga de Naciones de la UEFA 2025 entre las selecciones nacionales de Portugal y España.

En opinión de Lama, "todo este jaleo se está montando porque es el mejor del mundo, o uno de los mejores del mundo. Si fuera un futbolista del Cartagena o del Egabrense de mi pueblo, nadie hablaba de este caso".