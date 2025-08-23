Lo que echa de menos Gonzalo Miró en la plantilla del Atlético de Madrid: "Cuando tienes un entrenador que no te deja perder balones..."

El Atlético de Madrid, tras la derrota en el primer partido de Liga ante el Espanyol por 2-1, recibió este sábado al Elche a partir de las 19:30h en el Metropolitano.

Sorloth regresa al once

El delantero Alexander Sorloth regresó este sábado a la alineación titular de Diego Simeone, y además volvió con gol ya que él fue quien anotó el primer tanto del encuentro a los ocho minutos de partido.

EFE Alexander Sorloth, en el calentamiento antes del partido ante el Elche

El Atlético salió con el once previsto, con Jan Oblak en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Thiago Almada, en el medio campo; y Julián Alvárez y Alexander Sorloth, en la delantera.

Previa de Simeone

El entrenador argentino señaló en la previa del encuentro que el equipo "sigue creciendo la responsabilidad, y obviamente la tomo”.

“Y con el trabajo del equipo seguramente vamos a competir bien, el propósito es seguir creciendo como club en el mundo, cómo está creciendo el Atlético de Madrid, es maravilloso. Y obviamente ser parte de ese crecimiento. A partir de ahí, el compromiso de que se logren sentir identificados con lo que hace el equipo, a partir de eso seguramente sucederán cosas buenas", concluyó.

EFE Diego Simeone considera que el equipo debe reinventarse y zanjó la polémica de los cambios.

mercado de fichajes

En la previa del encuentro, tanto Javi Casquero, como Gonzalo Miró analizaron la situación de la plantilla rojiblanca y ambos coincidieron en que necesitaba un regateador.

"Siguen faltando jugadores determinantes y sobre todo en la banda. Ves ahora mismo los mejores equipos de Europa y todos tienen regateadores, tienen posibilidades de jugar 1-4-3-3, ahora mismo el Atlético de Madrid no tiene, el único futbolista desequilibrante y más por fuerza es Giuliano Simeone y no tienes ese perfil de regateador que tenías con Samu Lino o en su época con Carrasco. Y ya me hace pensar que es que quizás a Simeone no le gusta ese perfil. No le gusta tener futbolistas que cojan muchísima amplitud y de otro perfil más específico en cuanto a ser ese extremo que tienen otros equipos. Y prefiere tener más consistencia por dentro, más control y que la amplitud se le den los laterales", apuntó primeramente el exfutbolista.

EFE Cerezo aseguró que el Atlético de Madrid no hará más movimientos en el mercado de fichajes.

Gonzalo Miró, por su parte, añadió lo siguiente: "Creo que la plantilla está descompensada por ahí falta un regateador y es que te diría los mismos argumentos. ese regateador ha sido Lino durante dos años es verdad que van a menos, porque claro cuando tú tienes un entrenador que no te deja perder balones, pues al final no te la juegas de la misma manera el primer día que llegas que cuando van pasando los partidos antes de Lino había sido Carrasco y ahora a mí por ejemplo me sigue faltando un extremo probablemente en este caso sería por derecha, porque es que Giuliano no tiene competencia en este equipo ahora mismo, no la tiene, es el único puesto que parece que no tiene un sustituto, y en cambio tienes tres laterales derechos".