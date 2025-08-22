La dura crítica de Emilio Pérez de Rozas hacia Simeone: "Lleva mucho tiempo prometiendo"

El Atlético de Madrid comenzó su andadura en LaLiga con una derrota ante el Espanyol. Los colchoneros realizaron una gran primera parte, en la que destacó el gol de falta de Julián Álvarez. El delantero argentino fue sustituido en el minuto 82 por Sorloth, y a partir de ahí empezó la pesadilla para el Atlético. En solo 9 minutos, el Espanyol remontó gracias a los goles de Miguel Rubio y Pere Milla, llevándose finalmente la victoria.

las declaraciones del cholo simeone

El entrenador argentino reconoció que esta derrota "es parte del camino": “Este resultado seguramente nos hace daño, pero al mismo tiempo nos va a hacer mejorar y crecer. Me quedo con todas las cosas buenas que hizo el equipo. Buscaremos disminuir algunas de las carencias que también se vieron”.

Al ser preguntado por los cambios en la segunda mitad, momento en el que su equipo encajó dos goles que supusieron la remontada del rival, el técnico confesó que esto ha supuesto un "aprendizaje" para él: “Ya lo van a ver”, reflexionó.

la opinión de emilio pérez de rozas

En Deportes COPE, Emilio Pérez de Rozas dio su opinión tras escuchar a Simeone decir "vamos a competir". Resaltó varios puntos, empezando por que, para él, la etapa de Simeone en el Atlético de Madrid ya debería haber terminado. Sin embargo, opinó que mientras los aficionados sigan apoyándolo, seguirá en el club: "No, no. Lo que me parece es que la época del Cholo Simeone ya ha pasado, pero si hay 50, 60, 70, 80 mil atléticos que lo quieren, pues eso es lo que tendrán".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press El entrenador Diego "Cholo" Simeone (Atlético de Madrid) gesticula durante un partido de LaLiga EA Sports entre el RCD Espanyol y el Atlético de Madrid en el Stage Front Stadium de Barcelona, España, el 17 de agosto de 2025.

Además, Pérez de Rozas destacó que Simeone lleva muchos años prometiendo títulos que no ha conseguido, incluso mencionó que llegó a prometer el Mundialito, torneo en el que el Atlético fue eliminado en fase de grupos: "Pero el Cholo lleva mucho tiempo ya prometiendo, hasta el Mundialito prometió".

Para finalizar, también afirmó que, en su opinión, Diego Pablo Simeone tiene uno de los trabajos más fáciles de LaLiga española, ya que solo tiene que aspirar al tercer puesto: "No, yo creo que Cholo, lo he dicho siempre, tiene el trabajo más fácil que hay en el universo, que es ser tercero en la Liga Española. Y creo que con eso se siguen conformando, la verdad".