DEPORTES COPE
La duda que tiene Manolo Lama con respecto al once que puede sacar Xabi Alonso ante el Atlético tras confirmarse la baja de Mbappé: "Lo único que me queda por saber..."
Manolo Lama analizó el once que puede sacar Xabi Alonso este jueves antes el Atlético en las semifinales de la Supercopa.
Madrid - Publicado el - Actualizado
2 min lectura0:31 min escucha
El Real Madrid ha confirmado en la mañana de este Día de Reyes que Kylian Mbappé no va a viajar a Arabia Saudí con sus compañeros debido a sus problemas de rodilla.
Mbappé ya se perdió el encuentro ante el Betis y no estará ante el Atlético de Madrid el próximo jueves en las semifinales de la Supercopa de España.
Tal y como han informado nuestros compañeros Melchor Ruiz y Miguel Ángel Díaz, si el equipo avanza a la final, se valorará si Mbappé pueda viajar por su cuenta para llegar a la final del domingo como ya ocurrió con Benzema en un pasado Mundial de Clubes.
convocatoria
Xabi Alonso ha convocado a Huijsen y a Trent que se perdieron el encuentro ante el Betis. Trent parece que tiene descartada su presencia en la Supercopa, pero el central internacional español puede ser de la partida.
. Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.
. Defensas: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Rüdiger, Fran García, Carreras y Mendy.
. Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Ceballos y Thiago Pitarch.
. Delanteros: Vinícius, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.
manolo lama
Para narrar este encuentro para Tiempo de Juego se va a Arabia Manolo Lama. En los momentos previos a emprender el viaje, Lama dio su opinión en Deportes COPE sobre el posible once que puede sacar Xabi Alonso ante el Atlético.
Un Lama que cree que el de Tolosa seguirá optando por Gonzalo tras su 'hat-trick' ante el Betis y él tiene una duda en la defensa: "La única duda que me queda a mí es saber si se va a recuperar Huijsen y si va a meter a Huijsen como central con Rüdiger. Eso es lo único lo único que me queda. Por lo demás, estoy convencido que van a ser los mismos".