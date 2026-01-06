La duda que tiene Manolo Lama con respecto al once que puede sacar Xabi Alonso ante el Atlético tras confirmarse la baja de Mbappé: "Lo único que me queda por saber..."

El Real Madrid ha confirmado en la mañana de este Día de Reyes que Kylian Mbappé no va a viajar a Arabia Saudí con sus compañeros debido a sus problemas de rodilla.

CORDONPRESS Kylian Mbappé, con ropa de calentamiento

Mbappé ya se perdió el encuentro ante el Betis y no estará ante el Atlético de Madrid el próximo jueves en las semifinales de la Supercopa de España.

Tal y como han informado nuestros compañeros Melchor Ruiz y Miguel Ángel Díaz, si el equipo avanza a la final, se valorará si Mbappé pueda viajar por su cuenta para llegar a la final del domingo como ya ocurrió con Benzema en un pasado Mundial de Clubes.

convocatoria

Xabi Alonso ha convocado a Huijsen y a Trent que se perdieron el encuentro ante el Betis. Trent parece que tiene descartada su presencia en la Supercopa, pero el central internacional español puede ser de la partida.

. Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

. Defensas: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Rüdiger, Fran García, Carreras y Mendy.

. Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Ceballos y Thiago Pitarch.

. Delanteros: Vinícius, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.

manolo lama

Para narrar este encuentro para Tiempo de Juego se va a Arabia Manolo Lama. En los momentos previos a emprender el viaje, Lama dio su opinión en Deportes COPE sobre el posible once que puede sacar Xabi Alonso ante el Atlético.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Gonzalo García celebra uno de los goles durante el Real Madrid-Betis

Un Lama que cree que el de Tolosa seguirá optando por Gonzalo tras su 'hat-trick' ante el Betis y él tiene una duda en la defensa: "La única duda que me queda a mí es saber si se va a recuperar Huijsen y si va a meter a Huijsen como central con Rüdiger. Eso es lo único lo único que me queda. Por lo demás, estoy convencido que van a ser los mismos".