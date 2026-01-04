Manolo Lama: "Vinicius en toda la temporada lleva 5 goles y Gonzalo, en dos partidos de Liga, lleva 3 goles"

El Real Madrid ha conseguido una importante victoria contra el Betis, marcada por la estelar actuación del canterano Gonzalo, autor de un 'hat-trick'. Manolo Lama ha analizado el partido, destacando el rendimiento del joven delantero y ha utilizado una metáfora para describir la situación: "Hoy no estaba el gallo (Mbappé), pero el gallo ha dejado al polluelo, y el polluelo Gonzalo ha marcado un hat trick".

EFE Gonzalo García celebra uno de los goles durante el Real Madrid-Betis

Un delantero con gol

El narrador de Tiempo de Juego ha subrayado las cualidades del joven futbolista, afirmando que su triplete "demuestra 1 que es delantero, 2 que tiene gol y 3 que hay que darle confianza y minutos, porque posiblemente el chaval se lo merece". Para reforzar su argumento, Lama ha aportado un "dato curioso": "Vinícius en toda la temporada lleva 5 goles, Gonzalo en 2 partidos de liga lleva 3 goles". Esta comparación, según el narrador, evidencia que "algo tendrá el chaval y posiblemente merezca más minutos".

Vinícius en toda la temporada lleva 5 goles, Gonzalo en 2 partidos de liga lleva 3 goles" Manolo Lama

La cantera pide paso

Los goles de Gonzalo, sumados a los de Fran y Asensio, son para Lama una prueba de que "el Madrid sí tiene cantera". El problema, según su análisis, es que "lo que pasa es que hay que ponerlos". La actuación del equipo en su conjunto, que ha conseguido una "manita", sirve para reafirmar la calidad de los jugadores formados en la casa.

Finalmente, Lama ha destacado que esta victoria y la actitud del equipo demuestran que "el Madrid no se va a rendir". A pesar de la distancia de puntos con el equipo blaugrana, ha asegurado que "el Madrid va a pelear hasta el final" y ha concluido que "con tíos con hambre todo es más fácil", sentenciando que "hoy el gallo cantó el kikiriquí de Gonzalo".