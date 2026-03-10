El pesimismo de Minguella con el empate del Barcelona en Champions: "Hay que ser realista y ver que las posibilidades a grandes retos no son muchos"

El comentarista Josep María Minguella ha valorado en Tiempo de Juego el empate (1-1) que ha conseguido el Fútbol Club Barcelona en su visita a St. James' Park frente al Newcastle. Minguella ha calificado el resultado como "una suerte", suscribiendo las palabras del entrenador y mostrando su preocupación por el estado actual del equipo.

Análisis del juego y estado físico

Según Minguella, el equipo "no ha tenido el balón" y "no lo ha sabido jugar". Considera que el gol del empate ha sido una "satisfacción que pone en menos dificultad el partido de vuelta", pero insiste en que la sensación general que transmite el equipo es bastante floja, no solo a nivel de conjunto, sino también físicamente.

EFE Lamine Yamal celebra con Cancelo el gol del empate en el Newcastle - Barcelona

El colaborador ha sido tajante sobre las aspiraciones del club esta temporada. "Hoy ha sido un una suerte este empate, pero hay que ser realista y ver que las posibilidades a grandes retos no son muchas"·, ha sentenciado, poniendo en duda la capacidad del Barça para competir por los títulos más importantes.

La falta de recursos en el banquillo

Minguella también ha puesto el foco en la falta de profundidad del banquillo. Ha señalado que cuando se necesita un revulsivo, "tienes que sacar un chaval del juvenil", una situación que, en su opinión, dificulta competir contra equipos profesionales con más recursos. "Cuando ya entras a campeonatos con gente profesional, tienes dificultades", ha añadido.

CORDONPRESS Barnes celebra el 1-0 del Tottenham frente al Barcelona en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones

A pesar de su análisis crítico, se ha mostrado confiado en que el equipo pueda superar la eliminatoria en el Camp Nou. "En casa tienes 60.000 personas que te apoyan", ha recordado, esperando que para entonces el equipo esté más recuperado físicamente. Sin embargo, el optimismo no se extiende más allá, ya que los problemas de juego y plantilla siguen presentes, tal como ha refrendado al apoyar la visión del técnico: "Lo que ha dicho el entrenador es que lo lo firmó totalmente".