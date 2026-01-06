Mbappé no va Arabia Saudí y se valorará un posible viaje posterior si el Real Madrid se mete en la final de la Supercopa

El jugador francés del Real Madrid Kylian Mbappé finalmente no ha entrado en la lista de Xabi Alonso para la disputa de la Supercopa de España en Arabia.

El galo arrastra un esguince de rodilla que se confirmó el pasado día 31 de diciembre y que le apartó del encuentro liguero ante el Betis.

Su presencia ante el Atlético de Madrid en las semifinales de este jueves estaba descartada y se especulaba con la posibilidad de que pudiera llegar a una hipótetica final, pero finalmente Xabi Alonso ha decidido no incluirle en la convocatoria y por tanto Mbappé no disputará el primer torneo del año, aunque como han informado nuestros compañeros Melchor Ruiz y Miguel Ángel Díaz, si el equipo blanco se mete en una hipotética final, se valorará un posible viaje a Arabia como ocurrió en el pasado con Benzema en un Mundial de Clubes,

Tampoco está en la convocatoria el central brasileño Eder Militao, sin embargo, el técnico de Tolosa sí que ha incluido a Huijsen y a Trent que también arrastraban problemas los últimos partidos. Este último acude para entrenar porque su presencia está descartada.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID:

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen y David Jiménez.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos y Thiago.

Delanteros: Vini Jr., Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.