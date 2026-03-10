Paco González y la sustitución del portero del Tottenham tras sus fallos contra el Atlético: "Cruel, innecesario y cobarde"

La Liga de Campeones ha sido testigo de una de las imágenes más impactantes de la temporada durante el partido entre el Atlético de Madrid y el Tottenham. Con un marcador de 3-0 en contra en apenas quince minutos, el técnico de los 'Spurs', Igor Tudor, ha tomado una drástica y polémica decisión: sustituir a su portero suplente, Antonín Kinsky, quien había sido titular por sorpresa.

El guardameta ha tenido una participación desafortunada en dos de los tres goles, uno de ellos tras un resbalón y otro por un error en el despeje. Tras el cambio, el futbolista ha abandonado el campo completamente desolado y se ha dirigido directamente al túnel de vestuarios en lugar de ir al banquillo.

Una decisión 'cruel' e 'innecesaria'

La polémica sustitución ha sido analizada en 'Tiempo de Juego', donde Paco González la ha calificado de "una barbaridad" y ha sido tajante en su crítica hacia Tudor: "Me ha parecido cruel, innecesario, cobarde". Para González, el entrenador no asume la responsabilidad de su propia apuesta. "No es asumir tu decisión y morir con ella hasta el final, es que me arrepiento de lo que he hecho, y lo paga el chaval, y tú te quedas tan pancho", ha sentenciado.

El director de 'Tiempo de Juego' ha recordado que fue "decisión tuya ponerle sin ser el titular". Ha añadido que nunca había visto algo así: "Yo nunca había visto retirar a un portero a los 15 minutos por ser protagonista negativo de 2 goles". Además, ha exculpado parcialmente al jugador, afirmando que el primer gol "es un resbalón, es mala leche".

La reflexión final de González ha sido demoledora, cuestionando la autoridad del técnico: "Por el mismo motivo por el que le ha cambiado, podría bajar el dueño y echar al entrenador".

Ovación del Metropolitano y apoyo del vestuario

En un gesto de gran deportividad, la grada del Metropolitano ha despedido al joven portero con una sonora y unánime ovación. La reacción de sus compañeros ha sido igualmente de apoyo incondicional: todo el banquillo del Tottenham, junto a otros jugadores como Cuti Romero, ha ido tras él al vestuario para arroparlo y consolarlo en un momento tan difícil.