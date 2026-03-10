tiempo de juego
Paco González y la sustitución del portero del Tottenham tras sus fallos contra el Atlético: "Cruel, innecesario y cobarde"
El director de Tiempo de Juego opinó sobre la decisión de Tudor de cambiar a Kinsky en el minuto 17 tras encajar tres goles.
La Liga de Campeones ha sido testigo de una de las imágenes más impactantes de la temporada durante el partido entre el Atlético de Madrid y el Tottenham. Con un marcador de 3-0 en contra en apenas quince minutos, el técnico de los 'Spurs', Igor Tudor, ha tomado una drástica y polémica decisión: sustituir a su portero suplente, Antonín Kinsky, quien había sido titular por sorpresa.
El guardameta ha tenido una participación desafortunada en dos de los tres goles, uno de ellos tras un resbalón y otro por un error en el despeje. Tras el cambio, el futbolista ha abandonado el campo completamente desolado y se ha dirigido directamente al túnel de vestuarios en lugar de ir al banquillo.
Una decisión 'cruel' e 'innecesaria'
La polémica sustitución ha sido analizada en 'Tiempo de Juego', donde Paco González la ha calificado de "una barbaridad" y ha sido tajante en su crítica hacia Tudor: "Me ha parecido cruel, innecesario, cobarde". Para González, el entrenador no asume la responsabilidad de su propia apuesta. "No es asumir tu decisión y morir con ella hasta el final, es que me arrepiento de lo que he hecho, y lo paga el chaval, y tú te quedas tan pancho", ha sentenciado.
El director de 'Tiempo de Juego' ha recordado que fue "decisión tuya ponerle sin ser el titular". Ha añadido que nunca había visto algo así: "Yo nunca había visto retirar a un portero a los 15 minutos por ser protagonista negativo de 2 goles". Además, ha exculpado parcialmente al jugador, afirmando que el primer gol "es un resbalón, es mala leche".
La reflexión final de González ha sido demoledora, cuestionando la autoridad del técnico: "Por el mismo motivo por el que le ha cambiado, podría bajar el dueño y echar al entrenador".
Ovación del Metropolitano y apoyo del vestuario
En un gesto de gran deportividad, la grada del Metropolitano ha despedido al joven portero con una sonora y unánime ovación. La reacción de sus compañeros ha sido igualmente de apoyo incondicional: todo el banquillo del Tottenham, junto a otros jugadores como Cuti Romero, ha ido tras él al vestuario para arroparlo y consolarlo en un momento tan difícil.
