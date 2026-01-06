el partidazo de cope
Gonzalo Miró, en la semana del Real Madrid - Atlético de Madrid: "Si el 9 es Gonzalo, no me asusta"
El comentarista de El Partidazo de COPE tiene claro que Mbappé es el futbolista que debe ocupar la punta de ataque y no contempla sacarlo de esa posición
El debate sobre la delantera del Real Madrid está en boca de muchos después del 'hat trick' de Gonzalo ante el Betis en la goleada del Real Madrid en la 18ª jornada de Liga. El colaborador Gonzalo Miró ha analizado la posible convivencia de Kylian Mbappé y Gonzalo en el once titular, dejando una opinión contundente sobre quién debe ser el "9" del equipo.
Un perfil útil, pero no de primer nivel
Miró ha reconocido la importancia de contar con un delantero de las características de Gonzalo, afirmando que es "casi fundamental" tener un jugador de ese perfil en la plantilla. Sin embargo, ha matizado su impacto desde la perspectiva de un equipo rival: "Si tengo que jugar contra el Madrid, a mí el hecho de que el 9 sea Gonzalo no me asusta".
Según ha expresado, su concepto sobre el delantero centro del Real Madrid es el de "un jugador de primerísimo nivel", una categoría en la que, en su opinión, no se encuentra en Gonzalo. "Yo creo que Gonzalo no lo es", ha sentenciado, aunque ha querido aclarar que no pretende desmerecer al futbolista: "Las oportunidades que ha tenido las ha aprovechado bien".
Mbappé, el jugador que 'da pavor'
Para Gonzalo Miró, la figura que realmente infunde temor en las defensas contrarias es la de Kylian Mbappé. "Yo creo que el que da pavor a los rivales es Mbappé", ha afirmado con rotundidad.
Ha sustentado su argumento en las impresionantes cifras del astro francés, recordando que es un futbolista que "ha metido 60 goles en un año" y que "lleva veintitantos en lo que va de temporada", lo que a su juicio demuestra su capacidad para ser el referente ofensivo indiscutible.
Un rol secundario para Gonzalo
Finalmente, Miró ha dibujado el papel que él asignaría a cada uno en el equipo. Considera que se puede "hacer uso de Gonzalo por las cualidades que tiene" en "determinados partidos", pero sin que esto altere el estatus del delantero francés. "Yo no me plantearía sacar a Mbappé de esa posición de ninguna forma", ha concluido, cerrando la puerta a un debate sobre la titularidad en la punta del ataque.
