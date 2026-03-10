Griezmann zanja los rumores y anuncia que se queda en el Atlético de Madrid

Antoine Griezmann ha despejado todas las dudas sobre su futuro. El delantero francés ha confirmado que se queda en el Atlético de Madrid tras el partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Tottenham, donde fue clave en la victoria. El anuncio, realizado a los micrófonos de Movistar con Mónica Marchante y zanja las especulaciones de las últimas semanas que lo situaban en el Orlando City de la MLS.

EFE Griezmann y Julián Álvarez celebran en el Atleti - Tottenham de Champions

Un futuro que parecía incierto

Hace solo unas semanas, el futuro de Griezmann en el Atlético de Madrid parecía estar lejos del Metropolitano. Los rumores sobre una posible marcha a la liga estadounidense habían cobrado fuerza, generando incertidumbre entre la afición rojiblanca.

Sin embargo, el propio jugador ha querido zanjar el tema con unas declaraciones contundentes. “Yo estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho”, ha afirmado Griezmann, añadiendo que su rendimiento habla por sí solo: “yo creo que lo que hago en el campo habla por por mí solo”. Con estas palabras, el francés reafirma su compromiso con el club.

El delantero ha dejado claro que su meta es seguir compitiendo al máximo nivel con el equipo. “La idea es esa, ¿no? Llegar hasta el final”, ha comentado sobre sus aspiraciones. Su gran anhelo es “jugar la final de copa con el Atlético de Madrid y seguir todo lo delante que se pueda”. “Eso es mi sueño, mi objetivo, y ojalá podamos conseguir algo grande”, ha concluido.