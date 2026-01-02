Marcos Llorente estalla contra la comida que se da a los pacientes en los hospitales: "Es síntoma de un sistema roto"

Marcos Llorente carga, en sus redes sociales, contra la alimentación en los hospitales

Marcos Llorente es de sobra conocido, además de por el fútbol, por su compromiso con la nutrición y la alimentación sana. El futbolista del Atlético de Madrid ha sido noticia por una profunda reflexión que quiso compartir este jueves a través de sus redes sociales, cargando duramente contra los hospitales por la comida que dan a sus pacientes.

Llorente compartió la fotografía de un 'desayuno típico de un hospital', en la que se puede ver un brick de zumo, lo que parecen unos sticks de pan, con una tarrina pequeña de margarina y otra de mermelada, junto a un sobre de azúcar para endulzar el descafeinado con leche que acompaña la primera ingesta del día en numerosos hospitales.

El futbolista enfatizó, especialmente, cómo este tipo de alimentos se dan también a niños ingresados: "Es comida para mantener el sistema enfermo funcionando".

Llorente quiso aclarar que su malestar no se dirige al personal sanitario, sino a la gestión de los centros. Para él, servir ultraprocesados en un hospital es una contradicción médica flagrante.

"Se sabe que la nutrición es clave para la recuperación, igual que la luz y el descanso. Y aun así, se mira hacia otro lado", afirma el jugador.

MARCOS LLORENTE ADVIERTE: "LA NUTRICIÓN ES EL MAL MENOR"

Llorente denuncia que se ofrezcan a los enfermos alimentos con "azúcares, grasas industriales y productos que disparan la inflamación", cuando lo que se busca para sanar es, precisamente, lo contrario.

Además, no entiende cómo los encargados de diseñar estos menús confunden "alimentar con rellenar".

Llorente no quiso pasar la oportunidad de advertir que el problema de la nutrición "es solo un mal menor" y que existen problemas estructurales mucho más graves en el sistema actual.