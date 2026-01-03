Las lágrimas de Alex Sancris al término del Rayo-Getafe

El Rayo Vallecano y el Getafe abrieron el 2026 en Primera División en un encuentro que finalizó 1-1 tras los goles de De Frutos y de Arambarri, este último, en los minutos finales del choque.

Sin embargo, la imagen del duelo estuvo en el jugador azulón Alex Sancris. Como se pudo ver a través de la televisión, el atacante del Getafe no pudo ocultar las lágrimas.

Sancris, nacido en Getafe, llegó al club del sur de Madrid procedente del Burgos este verano y, bajo las órdenes de Bordalás, tuvo la oportunidad de debutar en Primera División a sus 28 años, después de haber pasado por todas las categorías del fútbol español.

Sancris salió al césped de Vallecas en el minuto 58 en sustitución de Juan Iglesias. En ese momento, el Getafe perdía 1-0 tras ese gol de De Frutos en los instantes finales de la primera parte.

Sin embargo, 24 minutos después, en el 82', Bordalás decidió sustituir a Sancris a pesar de haberle introducido por antes. En ese momento, el entrenador del Getafe dio entrada al canterano Joselu Pérez por Sancris. Un Joselu que fue clave ya que fue él quien provocó la falta que acabó en el gol del empate de Mauro Arambarri en el minuto 91.

En ese momento, Sancris abandonó el césped de Vallecas por el lado contrario al del banquillo. Rodeó todo el estadio y se sentó tranquilamente junto a los suplentes. Con el pitido final, no pudo aguantar las emociones y echó a llorar y sin consuelo quedó tendido sobre el terreno de juego.

Después, en rueda de prensa, Bordalás fue preguntado por la situación que vivió su jugador: "Siempre buscamos lo mejor para el equipo. Son decisiones que no son agradables para mí como técnico. Pero siempre busco lo mejor para el equipo".