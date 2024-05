Demi Vollering conquista La Vuelta Femenina con victoria en la última etapa

La ciclista neerlandesa Demi Vollering (Team SD Worx-Protime) ha conquistado la segunda edición de La Vuelta Femenina 24 by Carrefour.es tras defender su renta al frente de la general este domingo conquistando la octava y última etapa, de 89,5 kilómetros entre el Distrito Telefónica de Madrid y la estación de Valdesquí.

?? With the decisive final attack, Demi Vollering demonstrates her strength, oberpowering everyone else. Relive the final km of #LaVueltaFemenina with @skoda_es!



?? Con un ataque definitivo, Vollering, ha demostrado que es la más fuerte de la carrera. ??¡ÚLTIMO KM CON @skoda_es! pic.twitter.com/iRPonBhIi5