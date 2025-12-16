El CTA exculpa a González Fuertes del penalti no pitado sobre Vinicius en el Alavés - Real Madrid: "El VAR no debe intervenir"

El CTA ha publicado el vídeo de Tiempo de Revisión correspondiente a la 16ª jornada de LaLiga y de la 18ª jornada de Segunda División. En ellos se tratan varias jugadas polémicas entre ellas, 2 del Barça - Osasuna y una del Alavés - Real Madrid.

De las jugadas del FC Barcelona se analiza el gol anulado a Osasuna, el CTA explica que es falta de Catena sobre Joan García, pese a que sea fruto de la inercia del tropiezo anterior. Impide llegar al guardameta del Barça y por lo tanto la falta está bien señalada. La segunda jugada tiene que ver con el gol anulado al Barça por fuera de juego de Raphinha. El CTA considera que la jugada que acaba en gol sigue siendo la misma que inicia durante el córner.

Fuera de juego de Raphinha en el gol anulado en el Barça-Osasuna

posible penalti sobre vinicius

El Real Madrid ha cargado duramente contra Pablo González Fuertes, árbitro de la sala VAR durante el Alavés - Real Madrid. El jugador brasileño cayó dentro del área tras una entrada de Tenaglia. García Verdura considero que no fue suficiente para pitar penalti y González Fuertes no le llamo desde el VAR para que acudiera al monitor.

Posible penalti a Vinicius en el Alavés - Real Madrid

El CTA explica que "la interpretación depende de la percepción arbitral, por lo tanto es algo que debe ser interpretado en el terreno de juego. Al tratarse de una acción de interpretación y no de un error claro y manifiesto, el VAR no debe intervenir".