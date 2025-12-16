Dani Senabre, sorprendido por el once del Barcelona ante el Guadalajara: "Me parece una locura lo que estamos haciendo con este jugador"

Dani Senabre ha analizado en 'Tiempo de Juego' la victoria del FC Barcelona frente al Guadalajara (0-2) en los 1/16 de la Copa del Rey. Para Senabre, el encuentro dejó una sensación clara: fue un partido "calcado al de Osasuna del sábado". Su análisis se centró tanto en el desarrollo del juego como en la sorprendente gestión de minutos de algunos futbolistas.

Según su visión, "es el mismo guion". El Barça dominó la primera parte con una posesión "totalmente horizontal", sin generar apenas peligro. No fue hasta la segunda mitad cuando el equipo "salió un poco más a atacar", logrando un primer gol y sentenciando el marcador "justo al final, ya when estábamos a punto de acabar", una secuencia idéntica a la vivida en el partido liguero anterior.

'Una locura innecesaria'

Uno de los puntos más críticos de su intervención fue la gestión de Eric García. Senabre calificó la situación del central como "una locura". El periodista destacó que era "una locura innecesaria tal vez, pero ha jugado". Resaltó que en "el único día a lo mejor que podía descansar, no solo ha jugado, sino que ha jugado en dos posiciones diferentes". Hay que recordar que Eric García es el futbolista más usado por Flick esta temporada. Pese a la crítica, Senabre alabó el rendimiento del futbolista, afirmando que fue "en la primera parte para mí el mejor futbolista del Barça".

EFE GUADALAJARA, 16/12/2025.- El defensa del CD Guadalajara, Julio Martínez (i), intenta llevarse el balón ante el centrocampista del FC Barcelona, Eric García, durante el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que disputan hoy martes el CD Guadalajara y el FC Barcelona en el estadio Pedro Escartín, en Guadalajara. EFE / Nacho Izquierdo.

Me parece una locura lo que estamos haciendo con este jugador" Dani Senabre Comentarista Tiempo de Juego

La incomprensible titularidad de Lamine

El otro foco de su sorpresa fue Lamine Yamal. Aunque el comentarista confesó estar "encantado de que juegue Lamine siempre", no comprendió su presencia en el once inicial y, menos aún, que disputara los 90 minutos. "No he entendido que jugara hoy Lamine, me parece que hoy no era un día para él", sentenció.

EFE GUADALAJARA, 16/12/2025.- El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal (i), con el balón ante el defensor del CD Guadalajara durante el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que disputan hoy martes el CD Guadalajara y el FC Barcelona en el estadio Pedro Escartín, en Guadalajara. EFE / Nacho Izquierdo.

No he entendido que jugara hoy Lamine" Dani Senabre Comentarista Tiempo de Juego

La decisión le resultó tan extraña, que especuló con las posibles causas detrás de ella. "Debo entender que atribuyen esta decisión a que para la pubalgia o para su situación personal debe ser lo mejor", concluyó, dejando en el aire la justificación técnica de mantener al joven talento en el campo durante todo el encuentro.